В МСЗ РФ заявили, що "денацифікація" в Німеччині не завершена

За словами офіційної представниці російського відомства Марії Захарової, якщо цей процес не зупинити, то на німецький народ чекають "моторошні наслідки".

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Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що "злиті" переговори німецького керівництва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні, показали "незавершеність денацифікації Німеччини". Про це повідомляє "РИА Новости".

На думку Захарової, відповідна ситуація, якщо її не змінити, є небезпечною для Німеччини.

"Вони, як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця… Найжахливіше, що це приведе — і це факт, можете перевірити — якщо нічого не буде зроблено, якщо цей процес не буде зупинено самим німецьким народом, насамперед до моторошних наслідків для самої Німеччини", — сказала представниця МЗС РФ журналістам на під час "Всемирного фестиваля молодежи".

РФ "злила" запис переговорів Бундесверу

Нагадаємо, за інформацією видання tagesschau, російські видання опублікували перехоплення розмови чиновників у Повітряних силах, в якій вони обговорюють постачання Україні крилатих ракет Taurus. В Німеччині це викликало хвилю занепокоєння.

Окрім цього, офіцери Бундесверу обговорювали й знищення Кримського мосту. Загалом запис триває 30 хвилин.

Згодом, як повідомили у The Wall Street Journal, у Міноборони Німеччини підтвердили, що високопоставлених німецьких офіцерів прослуховували, і що вони обговорювали військову допомогу Україні на слабо захищеній онлайн-платформі WebEx. Наразі з'ясовується, з якої причини військові користувалися незахищеним зв'язком і обговорювали важливі питання.