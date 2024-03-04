Сканують територію і виявляють ЗРК росіян: як американські F-35 могли допомогти ЗСУ

Для виконання місій з виявлення систем ППО противника винищувач F-35 оснащений радаром APG-81 AFAR і передовою системою РЕБ. Однак навіть просунуті можливості літака не гарантують 100% успіх.

Американські літаки F-35 під час своїх місій сканували зону окупованої території України і, можливо, РФ, де розташовані російські засоби ППО. Як розповіли оглядачі Bulgarian Military, стелс-винищувач у цих операціях застосовувався, як "радіоелектронний пилосос" — передовий інструмент, здатний збирати величезну кількість інформації.

Про використання F-35 розповів міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен під час свого виступу на слуханнях у парламентському комітеті з постачання 28 лютого.

"Американські та британські F-35 завдали успішних ударів по ІДІЛ на Близькому Сході. Зовсім нещодавно США використовували свої F-35 для виявлення та ідентифікації об'єктів зенітно-ракетних комплексів російських підрозділів в Україні, і ця інформація була передана країнам НАТО", — сказав Хен.

Використання F-35 для виявлення російських систем ППО підтвердили й західні спостерігачі. Згідно зі звітом Air Force Times, винищувачі п'ятого покоління ВПС США успішно відстежували більшість російських систем ППО в Україні та в Калінінграді.

Експерти зазначають, що F-35 оснащені найсучаснішим обладнанням, що допомагає збирати різноманітні розвідувальні дані. До них належать радар APG-81 AFAR, система радіоелектронної боротьби AN/ASQ-239 і електрооптична система EOTS.

"Простіше кажучи, F-35 — це додатковий компонент, доданий до складної мережі платформ і сенсорів, які наразі використовуються західними країнами, лідером серед яких є США, для забезпечення України найважливішими розвідувальними даними", — ідеться в матеріалі.

Принцип роботи

Ключовим елементом для сканування F-35 є радар APG-81. Він здатний ідентифікувати та відстежувати різні цілі на великій місцевості. Ця сучасна система працює шляхом розгортання масиву радарних модулів, які направляють електронні промені. Таким чином механізм дозволяє F-35 одночасно сканувати під різними кутами без повороту антени радара.

Крім того, стелс-винищувач оснащений AN/ASQ-239 Barracuda — передовою системою радіоелектронної боротьби. Ця система дає змогу виявляти, знаходити та відстежувати ворожі радари та засоби зв'язку, що є ключовим фактором для виявлення зенітних систем. У комплексі F-35 синхронізує дані з різних сенсорів для створення чіткого і детального зображення поля бою.

Результат не 100%

Незважаючи на передові функції F-35, що дають йому змогу виявляти та ідентифікувати ворожі системи, бувають ситуації, коли ця функціональність не завжди приносить результат. Про це пишуть і в Air Force Times.

Річ у тім, що противник може володіти обладнанням, яке дає змогу ефективно приховувати свої системи від виявлення. Про один із таких випадків розповів командир 388-го винищувального авіаполку ВПС США полковник Крейг Андрл. За його словами, під час розвідувальної місії перед початком повномасштабного вторгнення РФ F-35, не заходячи в повітряний простір України, намагався виявити локації комплексів С-300. Однак спроби були марними.

Одна з причин, зазначив Андрл, пов'язана з тим, що російська ППО перебувала в "режимі бойового резерву" — доволі незвичному режимі, коли радари С-300 залишаються пасивними, збираючи дані й не випромінюючи їх. Цей загадковий інцидент пізніше назвали "як С-300 обдурив F-35".

Нагадаємо, американські фахівці розпочали нові тестові випробування свого літака F-35 Lightning II разом із безпілотниками в рамках програми Project Convergence Capstone 4 (PC-C4). Мета випробувань — з'ясувати, чи може F-35 замінити літак E-3 Sentries AWAC.