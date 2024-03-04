Прослуховування офіцерів Бундесверу: у ФРН "захистили" коментар Пісторіуса паролем "1234"

У німецькому виданні Bild назвали вчинок пресслужби оборонного відомства "щонайменше безглуздим" і висловили сподівання на те, що міністерство більше не буде використовувати настільки прості паролі.

Пресслужба Міністерства оборони Німеччини оприлюднила коментар міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса щодо прослуховування Російською Федерацією розмов німецьких офіцерів, "захистивши" його паролем "1234". Посилання на коментар було опубліковано на офіційному порталі Бундесверу 4 березня.

"Федеральне міністерство оборони зазначає, що із заявою для преси федерального міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо перехоплених повідомлень ВПС тепер можна ознайомитися за посиланням, прикріпленим нижче", — йдеться на сайті.

При цьому пароль для доступу до матеріалу було вказано безпосередньо під самим посиланням.

Публікація пресслужби Бундесверу Фото: Скриншот

Як зазначає Bild, Міноборони ФРН зазвичай публікує пресрелізи в текстовому вигляді, однак цього разу висловлювання міністра оборони було представлено в новому форматі. Пресслужба дала посилання на ресурс NextCloud, де розмістила аудіозапис відповіді міністра представникам ЗМІ.

Журналіст видання назвав таке рішення "щонайменше безглуздим", зазначивши, що його ухвалили на тлі "найбільшого за останні роки" скандалу, пов'язаного з прослуховуванням телефонних розмов.

"Залишається сподіватися, що "1234" і подібні паролі більше не будуть використовуватися в зоні відповідальності Міноборони", — зазначив він.

Прослуховування Росією німецьких офіцерів: що відомо

Нагадаємо, Маргарита Симоньян опублікувала 30-хвилинний запис, у якому нібито офіцери Бундесверу обговорюють постачання крилатих ракет Taurus, а також теоретичні можливості їхнього використання, зокрема знищення Кримського мосту.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що опублікований запис переговорів німецьких військових нібито свідчить про те, що збройні сили Німеччини обговорювали ймовірні плани завдання ударів по території Росії.

Зі свого боку офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що "злиті" переговори німецького керівництва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні показали "незавершеність денацифікації Німеччини".

У відповідь представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер назвав слова Захарової "абсурдом" і невдалою спробою залякування, зазначивши, що формулювання російської сторони говорять самі за себе.