Не стіна з "Гри престолів": у ЗСУ розповіли про рівень захисту фортифікацій (відео)

За словами спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, оборона складається з кількох рівнів, які розташовуються на різних відстанях від лінії фронту. Укріплення розміщені як на передових напрямках, так і на другій і третій лініях оборони.

Хоча укріплення відіграють ключову роль в умовах війни, вони не можуть бути аналогом неприступної стіни із серіалу "Гра престолів". Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

Лиховій зазначив, що багато висновків про недостатність укріплень створюються через негативний імідж, який формує російська пропаганда. Він відзначив роботу інженерних військ, які працюють цілодобово над створенням фортифікацій. На практиці ці роботи почалися ще до виходу з Авдіївки та тривають донині.

"Більша частина тих висновків негативних іміджевих, які робляться щодо того, що нібито в нас укріплень немає, вони, на жаль, працюють у руслі російської пропаганди й компрометують не тільки командування, а насамперед воїнів інженерних військ, які виконують просто титанічну роботу вдень і вночі", — розповів речник.

Він зазначив, що оборона складається з кількох рівнів, які розташовуються на різних відстанях від лінії фронту. Процес створення укріплень триває за участю обласних військових адміністрацій, командування Сил підтримки ЗСУ й інженерних підрозділів механізованих піхотних бригад.

"Звичайно, укріплень багато не буває. Усі хочуть, щоб їх було більше. Але слід розуміти, що це не може бути стіна, як у "Грі престолів". Те, що є насправді, що вже створено або посилюється, — це величезна мережа запасних позицій, взводні опорні пункти, траншеї завдовжки сотні метрів із вогневими осередками, щілинами перекриття, інколи з броньованими капсулами безпеки, є капоніри для танків, протитанкові рови, є також мінні загородження", — пояснив Лиховій.

Він також зазначив, що подібні укріплення розміщені як на передових напрямках, так і на другій і третій лініях оборони. Ці споруди призначені для зупинки противника в разі його подальшого наступу в Донецькій області.

Зазначимо, що стіна в "Грі престолів" слугувала захистом людей від "білих ходоків", які не могли подолати цю перешкоду.

Нагадаємо, видання The New York Times писало, що російські війська продовжують поступово досягати певних успіхів на Авдіївському напрямку. Серед причин —дефіцит боєприпасів і зменшення західної допомоги. Але є ще одна причина — погані фортифікаційні споруди.

Також нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що Кабінет Міністрів виділив 1,3 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку.