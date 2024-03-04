Корупціонерам не місце на фронті: комбат Кузик прокоментував заяву Мін'юсту (відео)

Комбат Петро Кузик пояснив, що будь-який корупційний злочин — це життя бійців. І незалежно від її масштабів, корупціонер таким чином послав на смерть і військових, і себе.

Корупціонери, що розкрадали державу, на фронті не потрібні, зазначив майор Національної гвардії України, командир батальйону "Свобода" Петро Кузик. Таким чином він прокоментував в ефірі телеканалу "Київ24" заяву міністра юстиції Дениса Малюськи.

На запитання ведучої каналу про те, чи потрібні на передовій люди, засуджені за корупційні злочини, і що з ними буде там, Кузик відповів категорично: "Застрелять!"

І пояснив, що означає для бійців та їхніх командирів те, що хтось там, у Києві, Львові чи деінде, розкрадає бюджет, спрямований на забезпечення потреб ЗСУ.

"Це життя бійців. Якщо є нестача в озброєнні, системах захисту, в будь-чому, що потрібно бійцеві на "нулі", незалежно від масштабів корупції, він послав на смерть і військових, і себе", — уточнив Кузик.

Комбат додав, що краще корупціонерам не попадатися бійцям ЗСУ.

Нагадаємо, що у Мін'юсті запропонували мобілізовувати людей, засуджених за корупцію. Багато з них, на думку очільника відомства Дениса Малюськи, — патріоти.

"Ну, не тільки жадібні, але давайте відверто. У нас країна десятиліттями культивувала корупцію… Тобто це явище було мегапоширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба", — зазначив міністр юстиції.

Фокус раніше писав, що в законопроєкті про посилення мобілізації передбачено можливість призивати засуджених за їхнім бажанням, однак у Міністерстві юстиції України пропонують не питати згоди таких людей.