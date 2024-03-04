Понад 1000 хімічних атак: у ЗСУ розповіли про воєнні злочини ЗС РФ (фото)

За даними командування, найбільше зафіксовано випадків атак за допомогою гранатометних пострілів. Тільки у лютому 2024 року російська армія 250 разів застосувала хімічну зброю.

Станом на 4 березня 2024 року Росія 1 068 разів застосувала хімічну зброю проти українських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 1068 фактів застосування російською федерацією іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю", — пояснили військові.

Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

За їхніми даними, тільки у лютому 2024 року російська армія 250 разів застосувала хімічну зброю проти Збройних Сил України. З них:

244 випадки – окупанти атакували з допомогою ВОГ (гранатометного пострілу);

один раз – застосували газ;

5 разів – інші боєприпаси з хімічною речовиною.

Через хімічні атаки окупантів українські підрозділи військ радіаційного хімічного біологічного захисту відбирають проби ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх на аналіз.

У межах відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин скеровують до слідчих органів для проведення слідства.

До речі, станом на 16 січня 2024 року Командування Сил підтримки ЗСУ заявляло про 600 атак хімічною зброєю. За їхніми даними, найчастіше окупанти використовували гранати. Зокрема, К-51, РГР, які скидали з дронів, а також саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії, артилерійські снаряди з вмістом хімічно небезпечних речовин.

Варто зауважити, що Росія, попри порушення законів та звичаїв війни, на фронті зазнає величезних втрат. Британські розвідники пояснювали, що за два роки війни втрати Росії збігаються або перевищують ті, що становили її початкову силу. Наприклад, на момент повномасштабного вторгнення Росія застосувала в Україні 1300 танків, а втратила за два роки – 2700 цих бойових машин.