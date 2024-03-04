У бій не відправлять: заступник командира 3-ї ОШБр пояснив, що робитимуть війська НАТО в Україні

Екскомандир "Азову" Максим Жорін вважає, що кращий варіант для залучення іноземного контингенту — це взяття під контроль україно-білоруського кордону, що дало б ЗСУ можливість звільнити частину своїх сил для активніших ділянок фронту.

Колишній командир "Азова", заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував заяви політиків і військових НАТО щодо залучення контингенту Північноатлантичного альянсу на території України. Про це він 4 березня написав у власному телеграм-каналі.

Він зауважив, що дедалі частіше чує такі заяви від західних політиків і вважає таку ідею на сьогодні гарною, але малореальною.

"Щодо того, наскільки це доцільно: звісно, безпосередню участь у боях вони точно брати не будуть. Проте певні задачі виконувати можуть — хоча б здійснювати інструкторську діяльність та якісь допоміжні роботи", — уточнює Жорін.

Військовий додає, що наразі, на його думку, кращий варіант для залучення іноземного контингенту — це взяття під контроль україно-білоруського кордону.

"Ми б таким чином звільнили частину своїх сил для найактивніших ділянок фронту", — запевняє заступник командира.

Так само вважають політолог Олексій Буряченко та голова "Міжнародної асоціації малих міст" й голова "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко, які в інтерв’ю Фокусу поділилися думками про заяви президента Франції та застосування іноземних військ на користь України.

Нагадаємо, що нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив журналістам, що на зустрічі із іншими західними лідерами він обговорював гіпотетичну можливість відправлення військ в Україну, але консенсусу щодо цього питання немає.

Водночас військові Франції проявили ініціативу раніше за свого президента, але дістали у відповідь від своїх колег з Північноатлантичного альянсу категоричне "ні".

Президент України Володимир Зеленський сказав, що поки не володіє конкретною інформацією щодо потенційного розміщення західних військ на території України. За його словами, Макрон обговорить із ним цю ідею, коли прибуде з візитом до Києва в середині березня.