Крим атакували БПЛА: у мережі повідомляють про удари по корвету РФ та Кримському мосту (фото)

Російська влада не коментує нічну атаку на Кримський півострів. Місцеві мешканці поскаржилися на серію вибухів, а підконтрольні Кремлю Telegram-канали не заперечують, що атаки міг зазнати корвет Чорноморського флоту.

В ніч з 4 на 5 березня жителі Кримського півострова чули вибухи на південному узбережжі та біля Кримського мосту. Стверджували, що окуповану територію атакували морські та повітряні безпілотники. Можливими цілями міг бути Кримський міст та патрульний катер "Сергей Котов". Тим часом Міноборони РФ визнало атаку, але в іншому напрямку — про це написали у Telegram-каналі відомства.

Російське військове командування повідомило про атаку безпілотників на об'єкти ЗС РФ у Бєлгородській області. Вказали, що начебто було збито три літальні апарати. Про Крим у ранковому звіті противника не згадали.

Вибухи в Криму - Міноборони РФ Фото: Скриншот

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram-каналі не писав про нічну подію. Останній допис з'явився у мережі о 17:30 4 березня — згадав про відкриття нового басейну у Севастополі. Про атаку БПЛА також немає даних у каналі так званого "голови" Кримської адміністрації Сергія Аксьонова.

У моніторинговому каналі "Крымский мост" о 23:33 4 березня повідомили, що незаконна споруда закривається — до ранку її так і не відкрили.

Вибухи в Криму — деталі

Тим часом місцеві жителі скаржились на гучні вибухи та припускали про можливу атаку на міст. Те, що чули, називали словами "жесть", "хлопки" і "опять началось". За оцінками, пролунало близько чотирьох гучних звуків.

Вибухи в Криму - реакція жителів Фото: Скриншот

Пропагандистський Telegram-канал "Рыбарь" стверджував, що Кримський півострів опинився під атакою БПЛА, які били з повітря та моря. За його оцінками, під загрозою були військові об'єкти РФ в Керчі, Феодосії та Кримський міст. Автор припускає, що ціллю також міг бути патрульний катер "Сергей Котов".

Вибухи в Криму - російський військкор Фото: Скриншот

Про атаку на міст та Керч також писали у каналі "АТЕШ" — повідомлення опублікували опівночі 4 березня.

Вибухи в Криму - що відомо АТЕШ Фото: Скриншот

Українське командування, ГУР Міноборони чи СБУ не повідомляли про причини гучних звуків в Криму в ніч на 5 березня. Орієнтовна відстань, яку мали б здолати повітряні безпілотники — близько 300 км (по прямій), морські — близько 500 км (в обхід по Чорному морю).

Вибухи в Криму - де було гучно 4-5 березня Фото: Google maps

Зазначимо, протягом перших днів березня лунали вибухи на Кримському півострові, при чому ці події не потрапляли у зведення Міноборони РФ.

Наприклад, 1 березня можливими цілями безпілотників були авіабаза у Гвардійському та командний пункт у Севастополі. Ще один удар відбувся 3 березня — тоді вибухало біля Феодосії: сталось влучання на нафтобазі, росіяни перекрили рух найближчою трасою, але ні словом не обмовились про причини надзвичайної події.

Нагадуємо, 4 березня генерал ГУР Міноборони України розповів про перші досвіди використання морських дронів MAGURA V5, які атакували кораблі РФ у Кримських бухтах.