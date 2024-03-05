За "мир і стабільність": оборонний бюджет Китаю у 2024 досяг рекордної цифри

Проєкт оборонного бюджету КНР поточного року ухвалено на суму 231,36 млрд доларів, тоді як у прямого геополітичного конкурента — США — військові витрати у 2023 році сягнули 886 млрд доларів.

Китай 5 березня оприлюднив проєкт оборонного бюджету на 2024 рік у розмірі 1,66 трильйона юанів (231,36 млрд доларів), що на 7,2% більше, ніж попереднього року. Гроші підуть на розвиток національної оборони з огляду на такі фактори, як військова модернізація, зовнішні умови безпеки та економічний розвиток. Про це повідомляє Global Times.

Оглядачі пишуть, що оборонний бюджет Китаю дев'ять років поспіль демонстрував однозначне зростання. При цьому темпи зростання також було встановлено на рівні 7,2% у 2023 році, тоді як останніми роками вони стабільно коливалися між 6% і 8%.

Китайський військовий експерт Чжан Цзюньше у зв'язку з цим зазначив, що стабільне зростання оборонного бюджету зумовлене збільшенням оборонних витрат такими країнами, як США і Японія. Наприклад, у 2023 році військові витрати американців становили 886 млрд доларів, а оборонний бюджет Японії у 2024 році сягнув планки у 53 млрд доларів, що на 6 млрд більше, ніж торік.

Динаміка оборонного бюджету КНР

Тим часом порівняно з іншими великими військовими державами, такими як США, видатки на оборону Китаю в частці ВВП перебувають на низькому рівні й загалом становлять 1,3%. Тоді як для країн блоку НАТО цей показник перебуває на рівні 2%, а в США, приблизно, 3,5%.

Спікер ВЗНП (Всекитайські збори народних представників) Лу Циньцзянь 4 березня заявив, що Китай підтримує "розумне і стійке зростання витрат на оборону відповідно до здорового і сталого економічного і соціального розвитку, прагнучи синхронного зростання обороноздатності та економічної могутності".

Він наголосив, що у співвідношенні зі Сполученими Штатами витрати на оборону КНР доволі низькі в розрахунку на душу населення і на одного військовослужбовця.

"Китай прихильний до шляху мирного розвитку, готовий розділити можливості розвитку з іншими країнами та сприяти формуванню нового типу міжнародних відносин, що характеризуються взаємною повагою, чесністю і справедливістю", — заявив Лу Циньцзянь.

На закінчення оглядачі пишуть, що китайська армія, підтримувана достатнім оборонним бюджетом, нібито слугує стабілізувальним фактором, оскільки вона "сприяє миру і стабільності, стримуючи загрози безпеці в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та сприяючи глобальному балансу сил".

Раніше повідомлялося, що в Китаї активно працюють над зміцненням своїх військово-морських сил, щоб у потенційному конфлікті зі США протистояти американським авіаносцям.