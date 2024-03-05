Не вистачає техніки, бетону і лісу: Defense Express про проблеми з обороною ЗСУ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Сергій Згурець стверджує, що військове командування України певний проміжок часу ігнорувало потребу у фортифікаціях, тож зараз Київ намагається цю проблему вирішити.

В Силах оборони існує проблема з матеріалами для будівництва фортифікаційних укріплень. Для будівництва ефективних укріплень безпосередньо на лінії фронту українським військовим не вистачає техніки, бетону й часом лісу. Про це розповів "Еспресо" аналітик, директор інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Сергій Згурець.

"Якщо ми говоримо про забезпечення ліній оборони й фортифікацій в безпосередньо на напрямках, де діють наші військові, то там формують укріплення інженерні полки й самі частини намагаються це робити. Втім, безпосередньо на лінії фронту в нас існує проблема з браком техніки, бетону й часом лісу для того, щоб облаштовувати ті траншеї, які вже викопані. Тобто сьогодні є низка проблем, які у форсажному режимі вирішуються. Оскільки певний проміжок часу ми ігнорували потребу у фортифікаціях й зараз намагаємось цю проблему вирішити", — пояснив Згурець.

Він додав, що в Силах оборони також спостерігається брак протитанкових мін.

"Нам важливо розв'язувати проблему браку протитанкових мін. За моїми оцінками зараз Сили оборони відчувають дефіцит мін, які ми маємо вкладати в наші мінні поля", — додав він.

Нагадаємо, що раніше у виданні The New York Times повідомили, що ЗС РФ продовжують поступово просуватися на Авдіївському напрямку. Серед причин дефіцит боєприпасів і зменшення західної допомоги. Але є ще одна причина — погані фортифікаційні споруди у Сил оборони.