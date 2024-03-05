Сінгапур заявив про роботу F-35 проти російських військ в Україні: Пентагон це спростовує

Вартість одного винищувача F-35 виробництва Lockheed Martin оцінюють у 100 млн доларів. Їх використовують в ударних і розвідувальних операціях.

Винищувачі F-35 не застосовуються в Україні. Таку заяву зробив представник Міноборони США у відповідь на слова глави сінгапурського оборонного відомства Нг Енг Хена про те, що ці літаки вже в Україні. Про це повідомляє "РИА Новости", посилаючись на коментар представника Пентагону.

Глава Міноборони Сінгапуру Нг Енг Хен напередодні, 4 березня, під час дебатів, на яких обговорювали військове постачання, заявив, що Сполучені Штати за допомогою винищувачів F-35 нібито знаходять російські системи ППО на території України. Стверджувалося, що цю інформацію могли передати країнам, що входять до НАТО.

Але тепер представники Пентагону це спростували.

"США не застосовують F-35 в Україні", — про це заявив представник Міноборони США у своєму коментарі після слів сінгапурського міністра Нг Енг Хена.

На момент публікації матеріалу пресслужба Пентагону офіційно не коментувала інформацію про те, що F-35 допомагають виявляти позиції російських систем ППО на території України.

Lockheed Martin F-35 Lightning II

F-35

F-35 — сімейство одномісних, одномоторних, малопомітних і багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, в яких реалізована технологія stealth. Вартість такого літака — близько 100 млн доларів.

Їх використовують у місіях, щоб домогтися повітряної переваги та для завдання ударів. До всього іншого, F-35 також можуть брати участь у розвідувальних операціях для збору даних.

Нагадаємо, що 2 березня стало відомо про те, що німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки біля Латвії.

Також повідомлялося про п'ять найкращих винищувачів усіх часів — від столітнього Spad S.XIII до F-15.