Уперше в історії: німецькі винищувачі перехопили російські літаки біля Латвії

Авіація Німеччини вилетіла з латвійської військової бази "Ліелварде" на перехоплення російських літаків біля територіальних вод Латвії.

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Винищувачі Eurofighter з Німеччини вперше в історії здійснили перехоплення російських повітряних суден неподалік від Латвії. Про це повідомляють Військово-повітряні сили Латвії у Facebook.

У п'ятницю, 1 березня, німецькі винищувачі, що вирушили з латвійської військової бази "Ліелварде", здійснили перехоплення російських повітряних суден біля територіальних вод Латвії.

Зазначається, що вперше німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з латвійської військової бази для виконання подібної місії.

Міністр оборони Латвії, Андріс Спрудс, висловив свою реакцію на інцидент.

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, що французькі винищувачі Mirage 2000-5 у четвер, 29 лютого, перехопили над Балтійським морем два російських Су-30М, а потім Ан-72.

У 2024 році стало відомо про низку двосторонніх безпекових угод, укладених із країнами Європейського Союзу і НАТО: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та ін. Згідно з текстами угод, ідеться про надання військової та гуманітарної підтримки, але не вказано про можливість вступу іноземних армій у війну з РФ.