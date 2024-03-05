Іванівське ніхто не контролює: у ЗСУ пояснили, у чому складність боїв під Бахмутом (відео)

Противник накопичує сили, щоб захопити Часів Яр, пояснив речник 80 ОДШБр Роман Гасько. ЗСУ тримають позиції, а сусідні населені пункти не контролюються росіянами.

Російські підрозділи продовжують тиснути на позиції ЗСУ під Бахмутом, але українські військові все ще контролюють населені пункти Іванівське та Богданівка. Проти ворога застосовують дрони, а він тим часом чекає потепління, щоб застосувати бронетехніку для атак. Про деталі поточної ситуації на Бахмутському напрямку розповів речник 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Роман Гасько у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Гасько пояснив журналістам, що навколо Бахмуту точаться "інтенсивні бої" і ситуація постійно змінюється. Командування ЗС РФ кидає у бій все нові підрозділи, але ЗСУ втримують позиції. Внаслідок активних бойових зіткнень поки що неможливо сказати, хто ж саме контролює той чи інший населений пункт.

На питання, чи опинились Іванівське та Богданівка в окупації, військовий заявив, що "ситуація постійно змінюється у різні сторони". Тому на сьогодні немає "повного контролю" ЗСУ або ЗС РФ над вказаними селами. При цьому визнав, що ворог все ближче до Часового Яру — російське командування накопичує живу силу і техніку, щоб натиснути у цьому напрямку.

Домінуюча зброя на Бахмутському напрямку — це дрони, наголосив Гасько. Тому бійцям ЗСУ, з одного боку, потрібно як найбільше ударних БПЛА, а з іншого — засоби радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти пристроям росіян.

Пояснення щодо Іванівського - за 9 год. від початку трансляції 5 березня (орієнтовно)

Іванівське — ситуація станом на 5 березня

Зазначимо, на онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити, що територія Іванівського поділена на дві частини. Меншу східну частину перерізає лінія бойового зіткнення. Більша частина села — "сіра зона", де точаться бої. Відстань від межі Іванівського до околиці Часового Яру — близько п'яти км, від лінії боїв у Богданівці — близько двох км. Згідно з даними українського командування, станом на ранок 5 березня ЗС РФ атакували у цьому напрямку шість разів.

Іванівське, Часів Яр, Богданівка, Кліщіївка станом на 5 березня Фото: DeepStateMAP

Раніше Фокус писав про ситуацію, яка склалась на Бахмутському напрямку. Ще в грудні 2023 року військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, що наступна ціль росіян — окупація Часового Яру. Пізніше стало відомо, що російське командування зосередило на цьому напрямку 60-70 тис. солдатів та відповідну кількість техніки. При цьому для тиску на українські позиції активно використовують артилерію і тактику проникнення малими групами.

Нагадуємо, 4 березня аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог дійсно має шанси дістатись до Часового Яру, попередньо окупувавши Іванівське. Тим часом в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що українці розгромили під Бахмутом підрозділи полку "Ахмат": "кадирівцям" довелось терміново відступати з поля бою.