"Жодних шансів": Гуменюк розповіла, для чого РФ говорить про наступ із Придністров'я

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", Одеська область має велику ділянку кордону з Придністров'ям. Цим у теорії можуть скористатися ЗС РФ. При цьому українські захисники уважно стежать і аналізують ситуацію.

Росіяни продовжують спроби дестабілізації ситуації всередині України. Тепер противник намагається розгойдати Одеську область на темі розмов, що з невизнаного Придністров'я може готуватися наступ. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom.

За її словами, Одеська область межує з невизнаним Придністров'ям, яке є частиною Молдови, і це досить велика ділянка території. Росіяни намагаються це активно використовувати на свою користь.

"І тут ворог теж намагається просувати свої наративи, розгойдуючи загальну обстановку в країні та в регіоні у зв'язку з тим, що звідти можливий нібито наступ. Розуміємо кількість тих сил, які там присутні, знайомі з їхньою якістю, знаємо чітко їхній рівень підготовки. Тому та оборона й охорона кордону, яку було організовано на цій ділянці від самого початку повномасштабного вторгнення, не дає ворогові жодних шансів", — каже Наталя Гуменюк.

Окремо представниця ОК "Південь" додала, що інформаційне "бурління" — єдине, на що здатен противник у цій частині України. Подібна інформаційна кампанія також фіксується в Миколаївській та Херсонській областях, де ворог говорить нібито про евакуацію чиновників через можливі дії ЗС РФ.

Наталія Гуменюк також зазначила, що українці свідомо ставляться до того, що війна тривають і розуміють, на що здатні російські окупанти.

"Навіть при тому, що сьогодні в акваторії Чорного моря ворог фактично не має жодного успіху, ми все одно не можемо закинути свої оборонні рубежі, а маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. У принципі, для самого ворога це досить серйозний сигнал, що Україна не розслабилася, Україна не втратила віру в свої сили, а навпаки, зміцнила рубежі і готова битися", — продовжила начальниця пресцентру ОК "Південь".

Нагадаємо, 28 лютого в Тирасполі відбувся з'їзд "депутатів Придністровської Молдавської Республіки", на якому делегати звернулися до Ради Федерації та Держдуми Росії з проханням про реалізацію заходів для захисту Придністров'я в умовах "посилення тиску" Молдови.