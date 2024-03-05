Підозрюють хуситів: у Червоному морі пошкоджено кабелі, що з'єднують Європу, Азію та Африку

Хусити заперечують звинувачення на свою адресу, заявляючи, що кабелі нібито пошкодили британські та американські військові підрозділи, що діють у тому районі.

У Червоному морі пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з наявних 15, які з'єднують Європу, Азію та Африку. Про це повідомила компанія HGC Global Communications Limited (HGC), що базується в Гонконзі.

У релізі компанія підкреслила всю серйозність цього інциденту в Червоному морі. Йдеться про лінії зв'язку Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom і TGN, на які, за оцінкою HGC, припадає 25% трафіку в регіоні. Компанія назвала пошкоджені маршрути найважливішими для передачі даних з Азії до Європи.

"Початковий аналіз показав, що пошкоджені сегменти кабелів розташовані в південній частині Червоного моря і підпадають під юрисдикцію Ємену", — заявив представник HGC агентству АР.

Як пише CNN, експерт із морських кабелів Тім Строндж із вашингтонської компанії TeleGeography прокоментував, що 90% інформаційних потоків між Європою та Азією проходять через інфраструктуру в Червоному морі.

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За даними AP, лінії могли перерізати ще 24 лютого. А два дні потому організація Netblocks, що займається моніторингом інтернету, зафіксувала складнощі з доступом до нього в Джибуті, де його обслуговує підводна кабельна система зв'язку від південноафриканської компанії Seacom.

Знищення кабелів у Червоному морі сталося через кілька тижнів після того, як офіційний уряд Ємену попередив про можливість нападу повстанців-хуситів на кабелі. Наразі незрозуміло, що саме вивело з ладу кабелі, проте в районі Червоного моря тривають атаки хуситів на кораблі та судна. AP зазначає, що незрозуміло, чи є у хуситів можливість знищувати лінії зв'язку, які проходять по дну сотнями метрів нижче рівня моря. Однак кабелі можна зачепити і пошкодити якорем, скинутим із судна.

"Наша команда вважає, що з урахуванням щільності морського руху в регіоні та невеликої глибини в багатьох частинах Червоного моря, кабелі міг зачепити якір", — пояснили в Seacom.

У повідомленнях ізраїльського новинного агентства Globes, що з'явилися минулого тижня, також йшлося про те, що за пошкодженням кабелів стоять хусити. Лідер єменських повстанців Абдель Малек аль-Хуті відкинув звинувачення.

"У нас немає намірів націлюватися на морські кабелі, що забезпечують інтернет у країнах регіону", — сказав він.

Відтоді хусити звинуватили в заподіяних збитках британські та американські військові підрозділи, що діють у цьому районі, згідно з повідомленням офіційного інформаційного агентства повстанців. CNN зв'язався з урядами Великої Британії та США для коментарів.

Перспективи відновлення

Представник Seacom сказав CNN, що роботи з відновлення кабелю почнуться не раніше ніж за місяць, оскільки для підводних робіт у регіоні потрібно довго оформляти дозволи. При цьому, нагадує AP, хусити раніше вимагали від будь-якого судна-кабелеукладача, що входить у води Ємену, отримати дозвіл від них на проведення робіт.

Директор із цифрових технологій Seacom Пренеш Падаячі повідомив, що отримання дозволів від морської влади Ємену на ремонт кабелів може зайняти до восьми тижнів.

"Клієнтський трафік продовжуватиме перенаправлятися доти, доки ми не зможемо відремонтувати пошкоджений кабель", — додав він.

HGC також заздалегідь готувалася до подібних інцидентів з огляду на попередній досвід і за можливості вже почала перенаправляти потоки трафіку по інших лініях, проте деякі інформаційні сервіси все ж таки відключилися.

Більшість великих телекомунікаційних компаній покладаються на кілька підводних кабельних систем, що дає їм змогу перенаправляти трафік у разі збою для забезпечення безперебійного обслуговування.

Телекомунікаційна компанія Tata Communications, пов'язана з Seacom-TGN-Gulf, повідомила AP, що "ініціювала негайні та необхідні заходи щодо усунення проблем". Інші фірми, пов'язані з пошкодженими кабелями, коментувати ситуацію агентству не стали.

Раніше Фокус повідомляв, що хусити вивели з ладу чотири підводні кабелі. У зв'язку з цим виникло серйозне порушення зв'язку між Європою та Азією.

Крім того, Фокус писав, що британський вантажний корабель затонув у Червоному морі після атаки хуситів.