F-35 для пошуку російської ППО. Як США могли б застосовувати винищувачі над Україною

Пентагон російським ЗМІ повідомив, що винищувач 5 покоління F-35 не використовується над Україною. Фокус проаналізував, як би це виглядало, і для чого це Штатам.

Міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен під час виступу на слуханнях у парламентському комітеті з постачання 28 лютого заявив, що США застосовують винищувачі F-35 для допомоги Україні. Фокус зібрав все, що відомо про заяву, офіційну позицію Пентагону і характеристики стелс-літака 5 покоління.

Літак F-35 — це американський стелс-винищувач 5 покоління, на який переходить низка країн світу. Особливістю літака є передові технології і озброєння, які якісно відрізняють його від літаків 4 покоління. Сінгапурський президент заявив, що винищувача американського виробництва виконують завдання на Близькому Сході і в Україні.

"Американські та британські F-35 завдали успішних ударів по ІДІЛ на Близькому Сході. Зовсім нещодавно США використовували свої F-35 для виявлення та ідентифікації об'єктів зенітно-ракетних комплексів російських підрозділів в Україні, і ця інформація була передана країнам НАТО", — заявив Хен.

F-35 над Україною – Пентагон заперечує

Представник Пентагону в коментарі російському державному виданні "РИА Новости" заявив, що США не застосовують винищувачі F-35 над Україною. Проте варто зауважити, що пресслужба Міноборони США не робило офіційних заяв на тему F-35 на своїх ресурсах.

Як винищувач F-35 може виявляти російське ППО на землі

F-35 Lightning II має найсучаснішу авіоніку і бортову апаратуру. У виданні Defense and Aviation додають, що винищувачам F-35 не потрібно літати безпосередньо над Україною, щоб виявляти цілі. Літак оснащено передовим радаром AN/APG-81 AESA, який має радіус дії 370 км. Його виробляє Northrop Grumman Electronic Systems. Також є система РЕБ F-35 AN/ASQ-239 Barracuda ELINT — вона має радіус дії 926 км.

Радар AN/APG-81 AESA Фото: Вікіпедія

Відтак у виданні вважають, що F-35 достатньо буде пролетіти над Польщею, щоб вже виявити російські літаки над більшою частиною Білорусі і України. Якщо радіус РЕБ AN/ASQ 239 дійсно складає 926 км, то з Польщі літак може виявляти цілі поблизу Харкова. Якщо ж літак буде летіти над Румунією, то він просканує всю територію окупованого Криму аж до Маріуполя на сході.

Як пояснюється у відео AiTELLY, РЕБ AN/ASQ 239 постійно працює під час польоту й сканує ситуацію в повітрі і на землі. Комплекс є універсальним, тому його можна застосовувати як під час наступальних, так і під час оборонних місій.

Відео з таймкодом

Також F-35 може обмінюватися інформацією з дружніми літаками і наземними силами в режимі реального часу. Відтак винищувач може працювати своєрідним джерелом інформації у бойову просторі, що забезпечує покращену обізнаність про ситуацію. Система звʼязку називається MADL (Multi-function Advanced Data Link) і гарантує передавання даних зі швидкістю 548 Мбіт/с, що означає, що файл розміром 1 Гб буде переданий за 2 секунди.

Навіщо США використовувати F-35 над Україною

Найбільше запитань викликає сама заява про застосування F-35 над Україною, бо західні партнери постійно сканують українське небо літаками-розвідниками типу AWACS. Вони спеціально створені для виявлення ворожих цілей по типу радарів, пускових установок ППО, а також для наведення ракет за межами дальності виявлення або можливостей пускових платформ. Прикладом такого літака є Boeing E-3A, який офіційно залучений НАТО до сканування ситуацією над в Україні. Якщо E-3A буде летіти на висоті 9150 метрів, то він зможе покрити територію площею 310 798 квадратних кілометрів. У Росії є кілька літаків AWACS — це А-50 і А-50У, два з яких Україна вже знищила.

Американський літак Boeing P-8 Poseidon над Румунією, 5 березня 15:00 за Києвом Фото: Flight Radar 24

Також Захід використовує для відстежування ситуації в Чорноморському регіоні літаки і безпілотники. Прямо зараз, 5 березня, над Румунією літає американський патрульний корабель P-8 Poseidon, який має виявляти субмарини і інші цілі на воді. Окрім цього він здатний виконувати місії з розвідки.

Окреме питання — економічне обґрунтування використання F-35. Вартість години польоту коштує 42 тисячі доларів на годину. Це дешевше, ніж літака E-3 Sentry, бо його година польоту коштує 66 тисяч доларів. При цьому вартість польоту години безпілотників складає 4800 доларів для Reaper і 18,500 для Global Hawk.