Україна цього року може виробити близько 2 млн безпілотників, — Мінстратегпром

За словами заступника міністра зі стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр, потреби армії значно більші, ніж можна покрити за фінансових можливостей країни.

У поточному році виробничі показники українських безпілотних апаратів можуть сягнути позначки у два мільйони одиниць, при цьому збільшення виробничих потужностей триває. Про це заявила заступниця міністра зі стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр в ефірі телемарафону.

Вона підкреслила, що сучасні потреби нашої армії значно перевищують фінансові можливості нашої країни, незважаючи на наявний попит.

"І навіть разом із партнерами нам було б важко. Однак працюємо в цьому напрямку. Ми зараз збільшуємо виробництво безпілотників", — каже Гвоздяр.

Вона зазначила, що заява президента про мільйон безпілотних апаратів викликала сумніви у громадян. Водночас вона запевнила, що "в галузі виробництва ми значно перевершуємо цю цифру".

"І я впевнена, що цього року ми досягнемо позначки у 2 мільйони", — додала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, під час підсумкової пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні вироблять мільйон дронів у 2024 році. Він також зазначив, що військовим потрібна найкраща, але проста інфраструктура управління дронами, щоб швидко їх використовувати. Зеленському не подобається, коли логістика в Україні побудована на бюрократичному радянському процесі.