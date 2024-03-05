У Росії визнали, що "Армата" не з'явиться на передовій: оглядач зловив виробника на брехні

У країні-агресорці пояснили те, що нові танки не покажуть себе в боях, їх високою вартістю. Олександр Коваленко розібрав чотири фактори, які вказують на те, що гроші — лише виправдання.

У Росії заявили, що армія отримала на озброєння новий танк Т-14 "Армата", але на фронті він не з’явиться. Про те, чи дійсно причиною цьому є висока ціна техніки, йдеться у спільному матеріалі OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Оглядач Олександр Коваленко переконаний, що справа не лише у високій ціні. Виробник обіцяв поставити ЗС РФ понад 2 тисячі танків на базі універсальної бронеплатформи "Армата" ще до 2020 року, однак на цей момент ворожа армія отримала лише дослідницьку партію — недоукомплектований батальйон.

Танк "Армата": попередні провали

Незадовго до обіцянки техніка "показала себе". Під час репетиції параду у Москві Т-14 "Армата" заглух, його навіть евакуювали за допомогою БРЕМ.

У серпні 2023 року новий танк вирішили продемонструвати на форумі "Армія-2023". Проте навіть на рівній поверхні з бетону та щебету долав відстань він "насилу", розгойдуючись та пробуксовуючи. Постріли були здійснені на невеликих швидкостях та під час гальмування.

"Було очевидно, що в польових умовах на пересіченій місцевості справи будуть ще гіршими. За минулі роки не тільки не було виправлено проблеми "Армати" з трансмісією, а й загалом танк залишився вкрай сирим у балансі маси та габаритів, а також інших показників — у тому числі мобільності, рухливості", — підкреслив Коваленко.

Танк "Армата": проблемне обслуговування

У контексті доступності та швидкості обслуговування в зоні бойових дій Т-14 програє лінійці Т-72/80/90.

Його двигун потребує спеціального обладнання та послідовних технологічних процесів. Очищати форсунки необхідно поза боксом з застосування БРЕМ.

"Такі складнощі викликані тим, що на двигуні 2В-12-3А циліндри розміщені як зверху, так і знизу, при тому, що поверх силової установки міститься радіатор", — пояснив оглядач.

Окрім того, танк став би проблемою і для військових частин. Він має "занадто великий профіль", довжина його корпусу сягає приблизно 11 метрів.

Такі габарити не вписуються у стандартні ворожі бокси, розраховані на утримання інших танків — Т-72, Т-80 та Т-90.

"Масове ж їх виробництво додає головного болю в питанні утримання. От і виходить, що спочатку потрібна масштабна реконструкція в/ч, а потім серійне виробництво танків", — наголосив Коваленко.

Фото танка Т-14 "Армата" Фото: Wikimedia Commons

Танк "Армата": захист з прогалинами

Т-14 захищений російським комплексом "Афганіт", але він "не доведений до ладу". Окрім того, це не врятувало б "Армату" від ударів боєприпасами типу ПТРК Javelin, які атакують зверху.

"Причина проста: його КАЗ не має напрямних догори, а розподілені вони виключно за лобовою проєкцією", — зазначив оглядач.

Окрім того, у башти танку не реалізували концепцію вишибних панелей, тобто в разі займання зарядів він не матиме шансів. Натомість боєкомплект відокремили від екіпажу 40-мм перегородкою, яка не дасть порятунку.

"Тому, що у разі детонації осколково-фугасного БК за відсутності каналу виведення надлишкового тиску танк рве, і в цьому випадку Т-14 "Армата" нітрохи не краща за радянську концепцію", — пояснив Коваленко.

Т-14 обладнаний системою протидії наведенню, яка мала б захищати техніку від ураження боєприпасами з лазерним підсвічуванням цілі, зокрема ударними БПЛА Bayraktar TB2. Проте в умовах панування у небі FPV-дронів цей захист втратив актуальність.

Танк "Армата": складне виробництво

Т-14 не має серійної лінії виробництв та збирається "як конструктор" — з деталей дрібносерійного, штучного виробництва. Однак у Росії бракує для такого виробництва необхідних верстатів, інструментів та пресформ. Для кожної деталі, запчастини, елемента потрібна своя лінія.

"Наприклад, багатостраждальний і замучений двигун 2В-12-3А "революційної" Х-подібної конструкції збирається та випилюється, грубо кажучи, вручну. Так, все просто — для виробництва 2В-12-3А потрібен завод, а не підсобка на Челябінському тракторному заводі, де пилять один двигун у 3-4 місяці", — розповів оглядач.

Фото танка Т-14 "Армата" Фото: Military.com

Танк "Армата": ціна — лише привід

Коваленко назвав високу ціну техніку "цілком реалістичним, правдивим виправданням". Цикл виробництва Т-14 займає до пів року, а за цей час можна зняти зі зберігання до 500 Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 та Т-90.

"Т-14 "Армата" – це не тільки сирий, з великою кількістю дефектів та несправностей танк, а й непристосований до сучасної війни. І в реальній зоні бойових дій він перетвориться на доступну ціль з мінімальними шансами на виживання", — додав експерт.

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