В ГУР назвали втрати екіпажу РФ внаслідок знищення патрульного корабля "Сергей Котов" (відео)

З військового судна Чорноморського флоту РФ могли евакуювати 52 осіб. Атакували корабель у ніч з 4 на 5 березня.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали втрати РФ внаслідок знищення патрульного корабля РФ "Сергей Котов". У пресслужбі відомства у Telegram повідомили подробиці.

Втрати серед екіпажу російських окупантів склали: 7 — безповоротних та 6 — санітарних. Евакуювати окупанти могли 52 членів екіпажу.

Схоже, що врятованих і приголомшених моряків корабля, як вважають у ГУР, через втрату судна перевірятимуть російські спецслужби.

Як ГУР знищили патрульний корабель РФ "Сергей Котов"

У вівторок, 5 березня, в ГУР заявили, що завдали удару по патрульному кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Спецпідрозділ ГУР "Group 13" здійснив відповідну операцію.

Місію організували у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Судно внаслідок удару морськими дронами Magura V5 зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Разом з корветом українські бійці знищили гелікоптер Ка-29. На патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива.

У ВМС розповіли, що робив уражений "Сергій Котов" у Керченській протоці. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, поразка і ліквідація судна "Сергій Котов" суттєво позначиться на ситуації в Чорному морі для російських окупантів.

Нагадаємо, голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 5 дронів MAGURA знищили БДК "Цезар Куников" із військовим вантажем. За словами голови розвідки, екіпаж корабля становить 90 осіб, про кількість врятованих буде відомо пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція російських військ триває.