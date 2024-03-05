Чорноморський флот втратив 25% кораблів: за корветом "Сергій Котов" полювали 5 місяців, — Forbes

Останнім часом Чорноморський флот РФ списує приблизно по військовому кораблю на місяць. Водночас кілька кораблів усе ще заходять у західну частину Чорного моря — запускають крилаті ракети або доставляють припаси російському гарнізону в Україні.

Останнім часом російський Чорноморський флот втрачає кораблі з періодичністю раз на місяць. 5 березня в ГУР повідомили, що для атаки на військовий корабель "Сергій Котов" у Чорному морі використовували морські дрони. Про це повідомляє Forbes.

Корвет проєкту 22160 водотоннажністю 1700 тонн затонув біля берегів Феодосії на південному сході Криму. З лютого 2022 року ЗСУ знищили або потопили чотири російські десантні кораблі, крейсер, підводний човен, корабель постачання, кілька патрульних катерів і малих десантних кораблів, а тепер і два ракетні корвети.

Втрати від українських крилатих ракет і катерів-безпілотників становлять майже чверть усього Чорноморського флоту.

Проєкт 22160 унікальний для Чорноморського флоту. Російський флот будує шість таких суден місткістю 80 осіб. ЗСУ вже кілька місяців намагалися потопити чотири з них, які перебувають на озброєнні російського флоту.

Екіпажу корвета "Сергій Котов" ще у вересні вдалося відбитися від начиненого вибухівкою морського дрона Magura V5. Місяць потому один із дронів атакував аналогічний корабель "Павло Державін", а через п'ять місяців українські дрони повернулися за "Сергієм Котовим".

Російський суднобудівний сектор залежав від постачання морських двигунів з України. Сьогодні російським корабельням все ще вдається будувати великі підводні човни, але є складнощі з надводними кораблями водотоннажністю понад кілька тисяч тонн. До того ж зараз єдиний великий водний шлях у Чорне море закритий для військових кораблів.

Останнім часом Чорноморський флот РФ списує приблизно по одному військовому кораблю на місяць, тому більшу частину кораблів вивели з найвразливіших кримських портів, а також з Новоросійська.

Водночас кілька кораблів усе ще заходять у західну частину Чорного моря — запускають крилаті ракети або доставляють припаси російському гарнізону на півдні України.

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомили, що РФ може застосувати ядерну зброю, якщо втратить 20% підводних човнів.

Також повідомлялося, що у ВМС розповіли про деталі знищення російського корабля "Сергей Котов" і серйозні втрати екіпажу.