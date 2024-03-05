"Завзято виконують замовлення": в Україні відреагували на нові ордери МКС проти росіян

В ОП заявили, що командувачі Віктор Соколов та Сергій Кобилаш доклали руки до "масового умертвіння цивільного населення України". Голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що за такі злочини "Росія буде відповідати" не лише у трибуналі.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі за матеріалами СБУ видав ордери на арешт командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова та командувача дальньої авіації ВПС РФ Сергія Кобилаша. Цю подію прокоментував 5 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він назвав видачу ордерів "бездоганним рішенням" МКС.

"Обидва ці персонажі системно й навмисно використовують військові інструменти для масового умертвіння цивільного населення України та завзято виконують замовлення на масштабні ракетні обстріли території суверенної країни", — підкреслив Подоляк.

З його слів, рішення щодо арешту російських командувачів вказує на зміну трьох обставин. Зокрема, йдеться про те, що:

воєнні злочини Росії отримають "належні юридичні оцінки";

у світі чітко фіксують тип війни, яку веде РФ на території України й проти цивільного населення;

більше немає "табу" на ордери для росіян та "історичних відстрочень".

Публікація Михайла Подоляка від 5 березня Фото: Скриншот

Також щодо рішення МКС висловився і голова СБУ Василь Малюк.

"Це вже друге рішення Міжнародного кримінально суду щодо російських воєнних злочинців. Обидва стосуються вищого військово-політичного керівництва РФ. І обидва є результатом системної роботи слідчих СБУ. За кожен злочин, скоєний в Україні, Росія буде відповідати і на полі бою, і в міжнародному трибуналі. Такі злочини не мають строку давності", — заявив він.

У відомстві зазначили, що Соколов та Кобилаш у період з 10 жовтня 2022 до 9 березня 2023 років організували масовані ракетні обстріли України, внаслідок яких загинули та були поранені десятки мирних мешканців.

"Основні удари агресора було здійснено по підприємствах енергетичного комплексу у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях", — додали в СБУ.

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