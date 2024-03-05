До сотні готових корпусів, але є нюанси: у Росії показали виробництво "Шахедів" (відео)

Росіяни обладнали велике приміщення для збирання БПЛА, а також новенькі серійні вироби, хоча не всі з них зібрані повністю. Поки незрозуміло, як швидко РФ може виготовляти ці ударні дрони.

Related video

Росіяни показали на відео власне виробництво безпілотних літальних апаратів "Шахед". Відео та фото опублікував відомий російський журналіст та пропагандист Володимир Соловйов на своєму Telegram-каналі.

На відео можна спостерігати десятки корпусів, схожих на Shahed-136, розташованих вертикально, щільно один до одного. Видно, що не всі корпуси дронів повністю змонтовані. На кадрах можна бачити як білі, так і чорні "Шахеди". На їхніх бортах видно написане слово "Герань".

Чорні та білі російські "Шахеди" на виробництві Фото: Скриншот

Військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував публікацію у власному Telegram-каналі. Він розділив відео на окремі скриншоти, щоб будь-хто зміг порахувати корпуси дронів у кадрі. Експерт наголосив на тому факті, що не вся продукція на у відео є готовою, і що вони знаходяться на одному з етапів збирання. Йому здалося дивним розміщення дронів з різним ступенем готовності не тільки в одному приміщенні, але й в одному ряду. Також він зауважив, що маркування на корпусі "Шахедів" цікаве для подальшого вивчення.

Коваленко зацікавили фото збирального цеху. За його оцінкою, приміщення дозволяє збирати одночасно до пів сотні дронів, а кількість корпусів він оцінив приблизно у сотню. Експерт зазначає, що кількість фюзеляжів ще не означає кількість потенційно готових "Шахедів" — на його думку, якоїсь відповіді на те, скільки Росія може робити готових дронів, фактично, нема.

Помітки на корпусахі "Шахедів" Фото: Скриншот

"Ці відео та фото дають уявлення про кількість, але не відповідають на основне питання – темпи збирання готової продукції, що залежить від постачання іноземних запчастин? Скільки росія може собі дозволити за місяць не зробити фюзеляжів, а зібрати повноцінних дронів-камікадзе? Адже якби її виробництво задовольняло її потреби щомісячного терору України, то навіщо тоді Іл-76 ВПС Ірану продовжують літати до Москви?", — цікавиться Коваленко.

Нагадаємо, вночі 4-5 березня 18 БПЛА "Шахед" атакували Одеську область. Відомо, що усі дрони було знешкоджено, однак шкоди зазнав об'єкт рекреаційної інфраструктури, який не використовувався, та причал неподалік.

Чорні ударні дрони типу "Шахед", якими віднедавна російські окупанти атакують Україну, ймовірно, створені з матеріалів на основі вуглеволокна, Про це розповів український військовий зв'язківець та експерт з радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".