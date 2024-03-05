"Три дні без їжі та води": українець хотів втекти за кордон, але зірвався зі скелі (фото, відео)

Прикордонники побачили чоловіка, який спав на землі. Виявилось, що він блукав у горах вже не перший день і не міг викликати допомогу.

У горах поблизу державного кордону врятували життя чоловіку, який збирався нелегально втекти у Словаччину. Деталями інциденту 5 березня поділились у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Прикордонники відділення "Княгиня" саме патрулювали у горах, коли помітили людину. Чоловік лежав на землі та виглядав "вкрай виснаженим". Правоохоронці дали його пити та нагодували.

Фото з місця подій Фото: ДПСУ

З’ясувалось, що на той момент українець провів у горах вже три дні. Увесь цей час він блукав, не маючи їжі та води.

"30-річний вінничанин мав намір пробратися до Словаччини. Він самостійно проклав маршрут по онлайн картах", — розповіли у ДПСУ.

Однак "мандрівка" пішла не за планом. Чоловік не втримався на скелі та впав з крутого схилу. Падаючи, він загубив мобільний телефон, тож подзвонити та викликати допомогу можливості не було.

Фото з місця подій Фото: ДПСУ Фото з місця подій Фото: ДПСУ

Українець намагався рухатися далі, але через травми пересувався повільно, часом був змушений повзти. За три дні голоду та зневоднення він зміг подолати лише 500 метрів.

На момент, коли його випадково знайшли, вінничанин "геть втратив сили" та заснув на землі. Йому надали невідкладну допомогу та викликали "швидку".

Однак такі обставини не рятують порушника від відповідальності. Проти нього склали протокол про спробу незаконного перетину кордону, справу передадуть в суд.

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли, що викрили двох українців, які намагались виїхати за кордон завдяки фальшивим документам. Один з чоловіків віддав дві тисячі доларів за те, щоб на паперах мати трьох дітей.

25 лютого у Держприкордонслужбі повідомили, що українець "поховав" дружину, щоб втекти з країни.