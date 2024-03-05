По Росії тільки в лютому завдали понад 300 ударів безпілотниками, — ЗМІ (карта)

Найбільше постраждала Бєлгородська область, оскільки на неї припало 219 атак безпілотників. Брянська область на другому місці за кількістю атак БПЛА — 35. Курську область РФ атакували 25 разів.

За лютий 2024 року по території Росії було здійснено 309 атак БПЛА. Про це повідомляє в Telegram-каналі ASTRA.

Унаслідок ударів троє людей загинули, 15 поранено. Найбільше атак зазнала Бєлгородська область, на неї припало 219 ударів безпілотників.

Загалом 106 атак закінчилося невдало — дрони або не влучали, або падали. Ще 60 дронів були збиті ППО, РЕБом чи іншими засобами.

Брянська область на другому місці за кількістю атак БПЛА — 35. Загалом 26 дронів було збито.

Курську область атакували 25 разів. 15 дронів, як ідеться в повідомленні, не влучили. Ще 6 було збито, один військовослужбовець поранений.

Сім разів атакували Краснодарський край. Один БПЛА влучив у трубопровід на Ільському нафтопереробному заводі.

Волгоградську область атакували БПЛА 6 разів. Чотири дрони влучили в НПЗ "Лукойл", чим спричинили велику пожежу.

Тульська область атакована дронами 6 разів. 3 з них промахнулися, 2 були збиті, а 1 пошкодив опору ЛЕП.

Воронезька область — 2 БПЛА не влучили у ціль, один збитий.

Калузьку область атакували 6 разів. Усі безпілотники були збиті в районі аеродрому "Шайковка".

Орловська область — 2 БПЛА не влучили а ціль.

Липецьку область атакували 1 раз, удар припав на Новолипецький металургійний комбінат, що спричинило велику пожежу.

Карта ударів по РФ Фото: РБК

Удари по Бєлгородській області РФ 5 березня

5 березня атаку на резервуари з пальним у Бєлгородській області РФ здійснили безпілотники з вибухівкою, запущені співробітниками Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. Для удару по резервуарах із пальним використали дрони українського виробництва, розповіли анонімні джерела журналістів.

Журналісти отримали інформацію від власних джерел, імена яких не вказуються. Деталі спецоперації не наводяться. Лише вказано, що для атаки використали безпілотники українського виробництва.

Нагадаємо, 3 березня в Міноборони РФ поскаржилися на атаку на Крим. Очевидці повідомляли про вибухи над Феодосією та перекриття Керченського мосту.