"Є декілька сюрпризів у запасі": у Держдепі США вірять, що Україна має план для перемоги

Знищення Україною російських кораблів демонструє спроможність ЗСУ і надалі досягати успіхів на полі бою, вважає речник головного дипломатичного відомства США.

У Вашингтоні переконані, що Київ має план, який допоможе перемогти Москву на полі бою. Відповідну заяву зробив представник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу у вівторок, 5 березня.

Як аргумент цього у Держдепі США навели факт знищення українськими морськими дронами російського патрульного корабля "Сергей Котов".

"Ми вважаємо, що в України є план, який вона може реалізувати, аби досягнути перемоги на полі бою. Подібне ми уже бачили на полі бою, точніше в Чорному морі. За останні 24 годин (5 березня, — ред.) вони затопили ще один російський військовий корабель", — сказав Міллер.

Речник Держдепу висловив впевненість, що українські військові мають "в запасі ще декілька сюрпризів".

"Ми з нетерпінням чекаємо на результати", — додав він.

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" неподалік Керченської протоки. Морські дрони Magura V5 пошкодили корму, а також правий і лівий борти корвета. В результаті "Сергей Котов" пішов на дно.

Цей корабель був відносно новим, адже його включили до Чорноморського флоту наприкнці липня 2022 року. Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що "Сергей Котов" був оснащений сучасними системами зенітного ракетного комплексу. На нього була покладена функція оборони пунктів базування.