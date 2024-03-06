Захищав міст: OSINT-розслідувачі встановили локацію, де знищили корвет "Сергей Котов" (фото)

Вантажне судно, перебуваючи біля Кримського мосту, не вимкнуло транспондер, який визначає маршрут. Розслідувачі скористалися цими даними, щоб визначити точне місце удару по кораблю "Сергей Котов".

У ніч на 5 березня корвет "Сергей Котов" ЧФ РФ перебував поруч із двома кораблями, які перевозять вантажі для Росії. Завдяки відео, знятим на місці влучання морських дронів MAGURA V5, вдалося встановити точні координати атаки. Точка удару — за 20 км від Кримського мосту. Процес встановлення координат удару детально описав OSINT-розслідувач із ніком D. mojavensis у соцмережі X (Twitter).

OSINT-розслідувач та інші дослідники вивчили відео, зняте з корабля, який опинився неподалік від корвета "Сергей Котов".

На записі видно, що справа від російського судна перебуває вантажний корабель. За обрисами встановили, що це Twin Star, який регулярно робить рейси в окупований Крим чи в російські чорноморські порти.

"Сергей Котов" — який корабель був неподалік Фото: D. mojavensis

До того ж встановили корабель, із якого знімалося відео, — він називається IDEL 4. Інформація системи стеження за морськими суднами показала його маршрут біля Кримського мосту. Завдяки цьому визначили, у яких точно координатах він перебував у момент атаки.

"Сергей Котов" — із якого корабля вели зйомку Фото: D. mojavensis

Після цього уважно вивчили панораму нічного порту, яка на мить з'явилася в кадрі. Знаючи, яка це частина Кримського узбережжя, розміри та координати кораблів Twin Star та IDEL 4, OSINT-розслідувачі зуміли точно встановити місце атаки морських дронів ГУР.

"Сергей Котов" — оцінка розмірів корабля та відстані до нього Фото: D. mojavensis

Корвет "Сергій Котов" ЧФ РФ потрапив під удар дронів MAGURA V5 у точці з координатами 45.0368, 36.5124. Точка розташована за 8 км від берега Криму (неподалік від населених пунктів Завітне та Яковенкове). Українські безпілотники вдарили по цілі за 20 км від Кримського мосту, здолавши для цього майже 600 км від найближчого берега України.

"Сергей Котов" - координати удару дронів Фото: Google Maps

Знищення "Сергея Котова" — деталі

Зазначимо, російський корабель "Сергей Котов" отримав пошкодження під час атаки безпілотників, яка сталася в ніч на 5 березня. Жителі Криму повідомляли, що військові об'єкти РФ перебували під ударом повітряних і морських дронів. Згодом у мережі з'явилися кадри підриву морського судна десь у морі — з'ясувалося, що це корвет ЧФ РФ, який патрулював неподалік від Кримського мосту.

У ГУР Міноборони підтвердили, що удару завдала Україна. Для цього використали п'ять морських дронів, які поцілили в корму, а також у лівий і правий борти. До найближчого причалу прибуло 10 машин швидкої допомоги: є поранені та загиблі, додали в розвідці.

Нагадуємо, аналітики підрахували, що за час російсько-української війни ЧФ РФ втратив майже третину кораблів, які тримав у Чорному морі.