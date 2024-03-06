РФ проводить імпортозаміщення: електроніка в ракетах стає російською, – ЗМІ

Принаймні на частині мікросхем РФ вже встановлює власні плати, зокрема в блоку супутникової навігації СН-99 помітні вироби російських підприємств, пишуть журналісти.

Росія почала активно заміняти західні мікросхеми на власну мікроелектроніку у військовій продукції. Про це повідомляє Defense Express.

Попри загальне уявлення, що західні санкції не впливають на можливості РФ отримувати цивільну західну електроніку, у РФ почали імпортозаміщення. Про це говорить звіт аналізу блоків супутникової навігації CH-99. Вони використовуються в крилатих і керованих російських ракетах.

На субмодулі приймання сигналів від супутникової навігації мікросхема командного пристрою була вироблена у "НИИ космічного приладобудування", а приймачі сигналів зробив АТ "Російській інститут радіонавігації і часу", що входить в концерн "Алмаз-Антей". Також на субмодулі російської розробки пʼєзоелектричні фільтри і конвертор напруги.

Суббмодуль приймачів сигналів супутникової радіонавігаційної системи GLONASS та керування Фото: Defense Express

Частина мікросхем вже є російською, але автори наголошують, що загальна залежність від західних мікросхем досі зберігається. Загалом у СН-99 багато чипів американських компаній. При цьому маркування з них намагаються прибрати, щоб було важко встановити походження компонентів. Також у РФ змогли кустарно доробити модуль СН-99, що дозволило збільшити кількість каналів звʼязку із супутниками з 24 до 50.

Ліворуч стала плата, праворуч - зі збільшеною кількістю каналів звʼязку Фото: Defense Express

Процес заміни мікросхем на російські може свідчити про те, що Росія має проблеми з отриманням західних мікросхем у достатній кількості. Проте не виключено, що Кремль очікував більшу ефективність санкцій, тому зараз розпочав процес виробництва власних мікросхем, які потрібно використовувати. Також заміна комплектуючих на російських не повпливала на характеристики головного приладу, пишуть журналісти.

Нагадаємо, 20 лютого аналітики CAR писали, що в північнокорейських ракетах виявили західну електроніку.