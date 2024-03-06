Ідуть проти України за гроші: до армії РФ щодня приєднуються тисячі солдатів, — експерт

За словами військового експерта Владислава Селезньова, "рекрутери" РФ нишпорять практично всім світом, зокрема на території африканського континенту і на Близькому Сході, і шукають охочих повоювати.

Кремль регулярно готує нових військових на полігонах. Щодня в армію РФ надходить близько тисячі осіб, серед яких є й іноземні найманці. Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі "Українського Радіо".

Він зазначив, що територія Росії є дуже великою, тому полігонів і навчальних центрів у них чимало.

"Левова частина з них зараз задіюється для підготовки росіян, призваних у межах мобілізації. Треба визнавати, щодня до лав їхньої армії приєднується до тисячі людей, і йдеться не тільки про громадян Росії", — сказав експерт.

Він додав, що російські "рекрутери" шукають найманців по всьому світу, особливо в Африці та на Близькому Сході.

"Вони шукають охочих повоювати за певні гроші проти українського народу", — зазначив Селезньов.

Експерт додав, що в ГУР багато разів підкреслювали, що було зафіксовано безліч військових у російській формі, які зовні дуже нагадують афроамериканців.

Нагадаємо, що українські партизани з Херсонської області заявляють, що російські темношкірі найманці беруть безпосередню участь у річкових десантних операціях ЗС Росії на Дніпрі, штурмуючи українські позиції.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Російська Федерація сформувала добровольчий корпус із 18 тисяч осіб особового складу. Туди входять колишні найманці з ПВК "Вагнер".