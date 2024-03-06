Четверо травмованих: китайські кораблі зіштовхнулись з філіппінськими, – CNN (відео)

Патрульні кораблі КНР атакували мінометами філіппінські кораблі, які йшли з продукцією для морпіхів на одному із рифів.

Філіппіни продовжують зіштовхуватись з Китаєм, який агресивно заявляє про свої права в Південнокитайському морі. Про це повідомляє CNN.

Китай має значну перевагу за кількістю сил у флоті. Чотири кораблі філіппінського конвою, що відправлялись на місію з поповнення військ, були швидко оточені і розділені у відкритому морі вранці 5 березня. Вікна одного з філіппінського корабля були вибиті водометом, через що четверо моряків отримали травми.

Пекін претендує на більшу частину Південнокитайського моря. Через це останніми роками зростає кількість сутичок з Філіппінами, союзником США в регіоні.

5 березня сталась одна з найнахабніших операцій з боку Китаю. Журналісти це назвали боротьбою Давида проти Голіафа, який може перерости в глобальний конфлікт. Філіппінський корабель намагався знайти безпечний прохід серед безлічі китайських кораблів і рибальських суден, які є частиною тіньової "морської міліції" Китаю.

Філіппіни звинуватили кораблі берегової охорони Китаю в зіткненні з двома їхніми суднами, що призвело до пошкодження їх екстер’єру. Один із менших філіппінських човнів також був уражений водометами з двох китайських кораблів, розбивши лобове скло та залишивши екіпаж на борту з травмами.

Китай звинуватив філіппінських моряків у непрофесійності, вони нібито навмисно врізалися в китайський корабель берегової охорони "непрофесійним і небезпечним способом". Також Пекін звинуватив країну у вторгненні на їхню "суверенну територію".

Філіппіни мали вперше за 20 років дозволити іноземним журналістам взяти участь в операції з поповнення запасів невеликої групи морпіхів на одному з рифів. Подібні місії зазвичай і стають причинами протистоянь між Філіппінами і Китаєм, який створив найбільші ВМС у світі.

Нагадаємо, 19 лютого Філіппіни звинуватили Китай в отруєні Південнокитайського моря ціанідом.

30 січня китайські ЗМІ показали "вторгнення" в територіальні води Філіппін.