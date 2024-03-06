Вибух в окупованому Бердянську: ліквідовано одну з організаторок псевдовиборів (відео)

За словами голови МВА Вікторії Галіциної, коли жінка сіла у свій автомобіль, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла в лікарні.

У середу, 6 березня, в тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. У результаті було ліквідовано одну з колаборанток, яка брала участь в організації "виборів" президента РФ. Про це повідомила голова МВА Вікторія Галіцина.

"Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одного з організаторів псевдовиборів у тимчасово окупованому Бердянську", — йдеться в повідомленні.

За її словами, що перед псевдовиборами окупаційна влада збільшуватиме кількість силовиків у місті.

Пізніше Галіцина оголосила, що росіяни підтвердили попередню версію вибуху: у місті Бердянську було підірвано автомобіль жінки.

"Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власне авто, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла в лікарні", — зазначила голова МВА.

За її словами, йдеться про Ільїну Олену Валеріївну.

Колаборантка Ільїна Олена та її син

"За наявною інформацією Ільїна займалася організацією "виборів" у Бердянську. Її син — Микита Самойленко. На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами і став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в адміністрації "окупантів"", — додала Галіцина.

Нагадаємо, що під час обстрілу пекарні в Лисичанську 3 лютого загинув так званий міністр надзвичайних ситуацій "ЛНР" Олексій Потелещенко.