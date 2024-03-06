"Третину знищено": у ВМС озвучили втрати Чорноморського флоту Росії (відео)

За словами спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, українці уразили 27 одиниць ЧФ РФ, проте в Чорному морі все ще зберігається присутність російських ракетоносіїв.

Сили оборони України знищили третину об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ). Про це сказав спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук під час брифінгу 6 березня.

Спікер повідомив, що українські військові уразили 27 одиниць російського флоту, 14 з яких — "помітні серйозні одиниці різних класів". Йдеться про десантні кораблі, ракетні катери, субмарину та патрульний корабель.

Крім того, за інформацією Плетенчука, ще 15 одиниць Чорноморського флоту РФ зараз перебувають на ремонті після отриманих пошкоджень.

"Тобто від загальної чисельності близько 80 одиниць, можу сказати, що третина знищена, досить багато пошкоджено", — підсумував він.

Знищені об'єкти ЧФ РФ за даними Oryx Фото: Oryx

При цьому Плетенчук зазначив, що в Чорному морі все ще зберігається присутність об'єктів ЧФ РФ. За його даними, це 10 ракетоносіїв, серед яких — три підводні човни, 2 ракетні катери, кілька патрульних і сторожових кораблів.

"Номенклатура ще досить велика і кількість досить велика. Так само біля ладу ще залишаються великі десантні кораблі в кількості 5 одиниць", — наголосив спікер.

Брифінг Дмитра Плетенчука

Нагадаємо, за даними OSINT-аналітиків від 5 березня, загальна кількість знищених російських кораблів становить 12 одиниць. Великі десантні кораблі — приблизно 16% із потоплених суден. Ще 25% — це десантні катери.

Раніше, 21 лютого, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров опублікував відеоанонс "морського бою", унаслідок якого "російських кораблів буде менше".