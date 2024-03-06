Знищення "Сергея Котова": у соцмережі показали, як росіяни відстрілювалися від MAGURA V5 (відео)

У британській розвідці акцентували, що це вже третє судно Чорноморського флоту РФ, затоплене за останні п'ять тижнів.

У мережі інтернет з’явився відеоролик атаки дронів на російський патрульний корабль "Сергей Котов" поблизу Керчі. Відзнятий одним з очевидців, він був розміщений у телеграм-каналі "Крымский ветер".

Як повідомляється в інформації, відео було знято моряком одного з вантажних суден, яке на той час перебувало у Керченській протоці. На зйомці чітко видно, як патрульний корабель "Сергей Котов" намагається втекти від українських морських дронів у ніч на 5 березня.

Знищення "Сергея Котова" — деталі операції

5 березня українські військові потопили російський патрульний корабель "Сергей Котов" біля Керченської протоки за допомогою морських безпілотних надводних апаратів Magura V5. Зокрема, такий самий тип дронів використовувався під час атаки на десантний корабель "Цезарь Куников" 14 лютого.

Разом із корветом українські бійці знищили гелікоптер Ка-29. На патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива.

Операцію організували в співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Судно внаслідок удару морськими дронами Magura V5 зазнало пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

У британській розвідці акцентували, що це вже третє судно Чорноморського флоту РФ, затоплене за останні п'ять тижнів.

"Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМС РФ у Чорному морі", — наголосили в Міноборони Британії.

Що відомо про патрульний корабель "Сергей Котов"

"Сергей Котов" надійшов на озброєння Чорноморського флоту в липні 2022 року. У липні та у вересні 2023 року його намагалися знищити українські безпілотні надводні апарати, проте змогли завдати лише незначних ушкоджень. У результаті судно невдовзі повернулося до строю.

6 березня стало відомо, що в результаті атаки по судну загинуло семеро російських моряків, ще 27 дістали поранення.

Втрати російського флоту

За даними Генштабу ЗСУ станом на 5 березня 2024 року, за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 27 катерів і кораблів, а також підводний човен "Ростов-на-Дону". Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер "Москва", що був флагманом Чорноморського флоту РФ.

Російські окупанти опублікували відео від першої особи, на якому зафіксовано момент знищення великого десантного корабля "Цезарь Куников", яке відбулося 14 лютого.

Нагадаємо, що Фокус писав: командувач Чорноморського флоту Росії адмірал Віктор Соколов міг позбутися посади після знищення великого десантного корабля "Цезарь Куников".