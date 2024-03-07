В Україні можуть мобілізувати 5 млн осіб для затяжної війни, — дослідження (інфографіка)

За словами журналістів, крім 500 000 осіб, яких збираються залучити до ЗСУ у 2024 році, важливий і загальний мобрезерв України. Щоб його підрахувати, від загальної кількості чоловіків відняли чисельність біженців за кордоном, людей з обмеженими можливостями, опікунів, багатодітних, студентів, викладачів та інші категорії громадян.

В Україні перебуває ще близько 5 млн чоловіків, яких можна було б призвати до армійських лав. Про це свідчать приблизні підрахунки в рамках дослідження Texty.org.ua.

За допомогою демографічного аналізу його автори спробували відповісти на питання про те, яким загальним мобілізаційним резервом володіє Україна станом на початок 2024 року, що важливо в довгостроковій війні на виснаження.

Автори дослідження зазначають, що похибка в підрахунках може бути суттєвою — останній перепис населення проводили 2001 року, і ніхто не знає, скільки саме людей проживає в Україні.

Повідомляється, що до повномасштабного вторгнення в Україні налічувалося трохи менше ніж 10,5 млн чоловіків у віці 18-59 років (без урахування жителів окупованих Криму та Донбасу).

Дослідники посилаються на дані демографічного прогнозу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України 2023 року.

Сили оборони України

У ЗСУ на сьогодні служить щонайменше 1,1 млн осіб. За приблизними оцінками, втрати загиблими й пораненими становлять уже близько 200-300 тисяч. До того ж служить понад 60 тис. жінок.

Втрати через окупацію

Через окупацію Україна залишилася без 570 тис. чоловіків, це без урахування внутрішньо переміщених.

Біженці за кордоном

За кордоном перебуває близько 646 тис. працездатних чоловіків. Частина виїхала з окупованих територій через РФ, їх можна відняти з мобілізаційного резерву,

"Надалі будемо враховувати, що ця кількість уже включає багатьох чоловіків, які не підлягають мобілізації, — багатодітних і людей з інвалідністю. Будемо вважати, що, як і жінок, їх виїхало 15% від загальної кількості", — йдеться в публікації.

Чисельність людей за кордоном

Люди з обмеженими можливостями

За оцінками, чоловіків з інвалідністю в Україні налічується близько 1,02 млн.

Опікуни, багатодітні, студенти

Близько 125 тис. доглядають за дитиною чи дорослим з інвалідністю, їх теж варто виключити з мобілізаційного резерву. До того ж 123 тисячі — багатодітні батьки.

Студентів-чоловіків за очною формою навчання з можливістю відстрочки від призову на 1 січня 2022 року було 431 тисяча. 5% могли залишитися в окупації, тобто від мобілізаційного резерву слід відняти ще 408 тисяч.

Примітно, що за два минулі роки чисельність першокурсників зросла вдвічі, оскільки вступ до вишів часто розглядають як спосіб ухилення від мобілізації.

У 2023 році чисельність нових студентів зросла до 200,2 тисячі, тобто за два роки — на 180 тис.

Науковці, вчителі, викладачі

Станом на 2022/23 навчальний рік серед учителів шкіл було 44 тис. чоловіків.

Є дані про 41 тис. чоловіків-науковців, до яких додаються 16 тис. аспірантів.

50 тис. чоловіків викладають у вищих навчальних закладах або працюють на педагогічних посадах.

Частина з них досягла пенсійного віку, тому загальну кількість слід знизити на 70%. 5% науковців і викладачів могли залишитися на окупованих територіях.

Враховувати навчання і викладання за кордоном не варто: загальна кількість таких людей невелика. Таким чином, від мобілізаційного резерву слід відняти ще 107 тисяч осіб.

Бронь

За даними пресслужби Кабміну, заброньованих чоловіків наразі налічується 528 тисяч, яких теж слід відняти з мобрезерву.

Засуджені громадяни

Загальна чисельність засуджених — 26,6 тисячі осіб. Законодавство передбачає, що осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини, слід зняти з військового обліку.

18-26-річні

Загальна чисельність молодих людей віком 18-26 років — 1,68 млн. За оцінками дослідників, від загальної чисельності мобілізаційного резерву слід відняти трохи більш як половину — 707 тисяч осіб віком 18-26 років, які не належать до інших груп, що не були враховані.

До всього іншого, від мобілізації також звільнені:

батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

названі батьки;

близькі родичі загиблих в АТО (4,5 тис.).

Дослідники не знайшли даних про кількість таких чоловіків.

Уточнюється, що чисельність чоловіків, які доглядають за дитиною з інвалідністю або за дорослим з інвалідністю I-II групи, врахована лише приблизно.

Люди з подвійним громадянством

Невідома і чисельність українських чоловіків — здебільшого з Чернівецької та Закарпатської областей — з подвійним громадянством, які, найімовірніше, виїхали за другим паспортом. В Україні подвійне громадянство заборонено, але перевірити, у кого воно є, неможливо.

Потенційний резерв

25-26-річні

Є 413 тис. чоловіків віком 25-26 років. Не рахуючи студентів, звідси варто відняти 33,5%, які з різних причин не підпадають під мобілізацію, у підсумку — плюс 273 тис. у резерв.

18-24 років

Якщо зменшити вік мобілізації до 18 років, можна додати в резерв ще 434 тис. (це без мобілізації студентів).

Загальний мобілізаційний резерв

Загальне населення України

Автори демографічного аналізу говорять про втрачене покоління.

"Війна закладає дуже важкі демографічні наслідки для України. Чисельність наступних поколінь залежить від кількості молоді та її готовності будувати сім'ї. Саме людей у віці 25-35 років (а в цьому віці переважно і стають батьками) у нас дуже мало", — зазначається в матеріалі.

Жінки

46% жінок віком 18-60 років виховують дітей

Жінок підраховували так, як і чоловіків. Отримали 5,6 млн. Але слід зважати на дітей, адже коли в сім'ї є неповнолітня дитина, служити може лише один із батьків.

Встановлено, що 46% жінок віком 18-60 років виховують дітей. Отже, можна вважати, що оголошення мобілізації для жінок без дітей дасть змогу поповнити резерв на 3 млн осіб.

Нагадаємо, що деяким із чоловіків у березні можуть вручити повістку повторно.

Також повідомлялося, що за словами представника Полтавського ТЦК Романа Істоміна, рекрутингу недостатньо, мобілізація залишається основним способом поповнення ЗСУ.