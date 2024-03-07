Загроза для Синьківки та Часового Яру: у яких напрямках просунулись ЗС РФ, — ISW (карти)

Російські війська мають незначні просування під Куп'янськом, Бахмутом та Авдіївкою. Під Кринками ворог посилив використання дронів "Ланцет".

ЗС РФ ведуть наступальні дії на Донбасі і дещо просунулись на Куп'янському та Бахмутському відтинку фронту. Про це свідчать відео від бійців ЗСУ, які вдарили по малій штурмовій групі противника при спробі закріпитись на нових позиціях. Про деталі ситуації на Донбасі розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, опублікованому зранку 7 березня.

Бої на Донбасі — події під Куп'янськом та Бахмутом

Куп'янський напрямок. Аналітики вивчили відео, розміщені 30 окремою механізованою бригадою ЗСУ, яка тримає оборону на Куп'янському напрямку. Кадри показують, що російські війська помітили на північній околиці села Синьківка — ЗС РФ намагаються захопити населений пункт на шляху до Куп'янська. Точка влучання українського снаряда — 49.7692100, 37.7006800.

Фокус не публікує запис з місця подій у Синьківці з етичних міркувань.

Куп'янський напрямок - ситуація біля Синьківки 6 березня Фото: DeepStateMAP

Крім того, у звіті згадуються бої під Тернівкою. Російський військкор запевнив, що ЗС РФ мають тут певні успіхи, однак якихось підтверджень цих заяв у мережі не відшукалось, наголошують в ISW.

Куп'янський напрямок - загальна сиутація 6 березня Фото: ISW

Зі слів голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, РФ зосередила на Куп'янському напрямку 100-тисячне військо, з якого безпосередню участь у бойових діях беруть 40 тис. осіб. Наступальні дії ворог здійснює за допомогою БМП МТ-ЛБ, але не використовує танків.

Бахмутський напрямок. Про ситуацію на даному відтинку фронту розповів військовий оглядач Костянтин Машовець, пояснили аналітики. З його слів, росіяни все ближче до Часового Яру — поступово просуваються до нього з двох напрямків. Зокрема, ЗС РФ мають "незначне просування" на північному сході — на лінії Богданівка-Калинівка та на схід — на лінії Іванівське-Ступочки. На карті експертів DeepState зміни лінії боїв не позначені, хоча російські військкори запевняють, начебто захопили лісопосадку під Богданівкою.

Бахмутський напрямок - ситуація біля Часового Яру, 6 березня Фото: DeepStateMAP

Лінія фронту на сході — Авдіївка та Новопавлівка

У аналітичному звіті ISW назвали населені пункти під Авдіївкою, до яких просунулись підрозділи ЗС РФ. Зокрема, ідеться про Тоненьке (захопили від третини до двох третин населеного пункту), Орлівку (половина або більша частина), Бердичі (східна половина). При цьому військкори визнають, що ЗСУ поступово закріплюються на нових позиціях і росіянам все складніше вести бойові дії.

На Новопавлівському напрямку особливих змін немає: тривають позиційні бої під Красногорівкою, Георгіївкою, Побєдою, Новомихайлівкою, — пояснили аналітики.

Авдіївський та Новопавлівський напрямки станом на 6 березня Фото: ISW

Південний напрямок — Роботине-Вербове та Кринки

На Запорізькому відтинку фронту ворог продовжує тиснути на Роботине і має певні успіхи східніше населеного пункту, заявили аналітики, ґрунтуючись на заявах військкорів. Крім того, пропагандисти скаржаться на нестачу безпілотників, засобів РЕБ та контрбатарейної боротьби.

Запорізький відтинок - Роботине 6 березня Фото: ISW

Ситуація під Кринками на Херсонщині не змінилась, — вказано у звіті. Втім у заявах росіян ідеться про посилення активності у даному напрямку. Зокрема, почали більш масовано використовувати баражуючі боєприпаси "Ланцет", щоб дістати позиції ЗСУ.

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 6 березня назвали кількість штурмів, які відбили українські війська: під Куп'янськом — три, під Лиманом — сім, під Бахмутом — 11, під Авдіївкою — 20, на Новопавлівському напрямку — 18, під Роботиним — чотири.

Нагадуємо, 4 березня німецьке видання Bild зауважило, що Сили оборони ледь втримують оборону на лінії боїв під Авдіївкою. Тим часом продовжилось знешкодження російського флоту: в Україні підрахували втрати ЧФ РФ.