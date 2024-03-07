Без батька лишилися троє дітей: загинув командир аеромобільного відділення ЗСУ (фото)

37-річний Євген Хоменко воював на сході, займав командирську посаду у війську. Його життя обірвалося 1 березня на Луганщині.

На війні проти російських окупантів на Луганщині загинув захисник з міста Миргород на Полтавщині Євген Хоменко. Він був командиром аеромобільного відділення. Про втрату повідомили в Миргородській міській раді.

"Знову сумні новини з фронту. На війні з російськими окупантами загинув наш земляк, миргородець, Євген Хоменко, 1986 року народження. Він був командиром аеромобільного відділення та захищав територіальну цілісність України на території Луганської області. Оборонець загинув 1 березня 2024 року", — йдеться в повідомленні.

Євген Хоменко

Миргородська міська рада висловила співчуття рідним і побратимам загиблого.

ЗМІ повідомляють, що у бійця лишилися троє дітей і дружина. Євген Хоменко – племінник колишнього заступника мського голови Глухова й депутата Полтавської облради сьомого скликання Василя Хоменка.

"Батькам, дружині, діткам, сестричці і всім рідним співчуття. У великій скорботі вам сили все витримати. Жені Царство Небесне! Як же не вистачатиме його доброї усмішки. Женя був добрим і веселим і назавжди залишиться таким у нашій пам'яті!", — написала Ольга Пономарченко.

Нагадаємо, що 29 лютого командування ССО повідомило про загибель бійців 73-го морського центру спецоперацій. Вони загинули, забезпечуючи відхід основних сил групи.