Під Вугледаром загинув режисер українського телеканалу (фото, відео)

Антон Яковенко, який працював режисером монтажу на спортивному телеканалі XSPORT, захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ. У нього залишилися дружина і маленька донька.

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Війна принесла Україні чимало людських втрат як серед цивільних, так і серед тих, хто щодня бореться за перемогу на полі бою. Цього разу на фронті загинув режисер монтажу каналу XSPORT Антон Яковенко. Про це повідомив його друг і колега Сергій Комар на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, загиблий військовий був режисером монтажу спортивного телеканала, проте 24 лютого 2022 року змінило його життя. Він вирушив служити у складі 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені "Чорних запорожців".

"Останній бій Антона відбувся під Вугледаром. Висловлюємо щирі співчуття родині нашого друга. Спи спокійно, друже..." — йдеться в повідомленні.

Журналіст телеканалу XSPORT Олександр Сукманський також випустив матеріал на цю тему, де розповів докладніше про шлях українського захисника. Про смерть військового прийшла звістка від дружини Антона Яковенка.

Поки він працював у журналістиці, то був режисером монтажу різноманітних проєктів і створював анонси програм чи трансляцій телеканалу. Завдяки його рукам і фантазії було створено багато контенту, який українці з радістю дивилися.

"Антон пішов на війну з першого дня... У великих компаніях не всі співробітники знають один одного особисто, але за ці два роки Антон неодноразово передавав привіти всьому колективу XSPORT, цікавився справами колег, абсолютно щиро вболівав за всіх і кожного. Антон завжди мало розповідав про себе, а на запитання про всю тяжкість і жах війни просто говорив: "Ай, Саня, важко... Але ми тримаємося! Треба цю сволоту вигнати", — розповідає Олександр Сукманський.

На Донбасі загинув режисер монтажу XSPORT Антон Яковенко Фото: Facebook На Донбасі загинув режисер монтажу XSPORT Антон Яковенко Фото: Facebook

За час війни журналістам вдалося двічі зустрітися особисто, коли Антон Яковенко приїжджав у невелику відпустку. Олександр Сукманський згадує, що йому щоразу було незручно відбирати дорогоцінний час, який той міг провести зі своєю сім'єю, проте загиблий захисник знаходив можливість зустрітися і поговорити про особисте.

Останній його бій стався поруч із містом Вугледар на Донеччині. У чоловіка залишилася дружина, маленька донька, батько та брат. Його поховають у Києві.

Нагадаємо, 29 лютого командування ССО повідомило про загибель бійців 73-го морського центру спецоперацій. За даними пресслужби, українські захисники загинули в зіткненні з російськими окупантами, забезпечуючи відхід основних сил групи.