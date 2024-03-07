Польща отримала від Швеції перший із двох літаків ДРЛВ Saab 340 AEW (відео)

Літаки раніше експлуатувалися Повітряними силами ОАЕ, але перед відправленням до Польщі, компанія Saab провела капітальний ремонт машин і радіолокаційного обладнання.

На аеродромі в Польщі приземлився перший із двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) Saab 340 AEW, який передала Швеція для польських повітряних сил. Про це 6 березня повідомив держсекретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Бейда.

"Перший із двох літаків раннього виявлення та попередження Saab 340 AEW уже перебуває на польській землі. Ми продовжуємо процес приймання літака перед його передачею Польщі", — написав чиновник у коментарях.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", ці машини не нові і вже експлуатувалися Повітряними силами Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Перед тим як відправити літаки в Польщу, компанія Saab провела їх капітальний ремонт, включно з радіолокаційним обладнанням.

Також повідомляється, що літаки будуть підготовлені для експлуатації в інтересах польських повітряних сил і морської авіації флоту. При цьому перша машина вже отримала номер "3401", а також емблему Гдинської морської авіаційної бригади.

Обладнання та застосування

Попри те, що Saab 340 AEW є не новими, вони оснащені набором сучасного радіолокаційного обладнання, а саме РЛС PS-890 Erieye з активною фазованою антеною решіткою.

Ця станція забезпечує охоплення в 300 градусів і має робочу дальність виявлення до 350 км за умови застосування противником сильних радіолокаційних перешкод. РЛС таким чином здатна виявляти та ідентифікувати ворожі та дружні повітряні й морські об'єкти, зокрема крилаті ракети.

Щодо застосування цих машин оглядачі вважають, що два літаки Saab 340 AEW зможуть по черзі патрулювати повітряний простір країни та акваторію Балтійського моря, до якого має доступ Росія.

Нагадаємо, про плани Польщі в прискореному порядку придбати два вживані літаки ДРЛВ було оголошено навесні 2023 року, незабаром після виявлення в Польщі під Бидгощем уламків російської крилатої ракети Х-55.