Бойовий дебют Су-57: чи ризикне РФ застосовувати новітні літаки проти України "на повну"

Серед інших причин того, що ПКС РФ не наважуються пускати в бій Су-57, — прагнення Москви уникнути репутаційного збитку в разі втрати літаків. Крім того, стелс-характеристики викликають в експертів, м'яко кажучи, питання.

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Російська фронтова авіація останнім часом зазнала значних втрат, оскільки із 17 лютого поточного року українськими силами ППО було знищено 13 літаків, зокрема 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34. Військові експерти назвали такі втрати екстраординарними навіть за консервативними мірками. У зв'язку з цим виникає питання, чи зважиться командування ПКС РФ масштабно відправити в бій новітні винищувачі Су-57, коли Су-34 просто закінчаться. У цьому питанні детально розбиралися оглядачі The Eurasian Times у матеріалі від 6 березня.

Попри те, що Су-34 вважається найкращим російським винищувачем-бомбардувальником, для завдавання ударів "розумними" бомбами вони змушені заходити в зони покриття української ППО. У підсумку цим машинам вкрай важко ухилятися від західних систем повітряної оборони, таких як Patriot, тому військові оглядачі вважають, що російські воєначальники повинні переглянути свою тактику ведення бойових дій.

"Оскільки Росія продовжує втрачати свої бойові літаки над Україною, спостерігачі ставлять під сумнів відсутність у небі стелс-літаків п'ятого покоління Су-57, які, як повідомляється, можуть ухилятися від радарів ППО", — пишуть автори матеріалу.

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Також наголошується, що Москва досі не наважилася "на повну" застосовувати Су-57 під час бойових операцій на території України. І це має інтригувальний вигляд, адже глава Міноборони РФ ще у 2022 заявляв, що літак "показав себе блискуче". Хоча з іншого боку новітні винищувачі все ж виконували бойові завдання, завдаючи ударів далекобійними ракетами.

Погана репутація

У зв'язку з цим британські військові припустили, що Росія, найімовірніше, ставить перед собою завдання уникнути репутаційного збитку, зниження експортних перспектив і загрози для чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати.

Відповідаючи на запитання про причини небажання Росії масово застосовувати проти України Су-57, індійський військовий льотчик капітан Джонсон Чако сказав, що технології, якими володіє дана машина, зовсім не гарантують невразливість для ППО противника. Крім того, використання новітніх машин в оперативних цілях дасть змогу виявити його системи й потенціал, а це згодом стане в пригоді НАТО.

"Використання будь-якої системи озброєння, що передає ЕМ-випромінювання, розкриває характеристики цього випромінювання, які противник може використовувати, щоб зробити систему неефективною. Використання Су-57 зараз може зробити його неефективним у більш масштабній війні з НАТО", — наголосив Чако.

Російський винищувач Су-57

Літак "антистелс"

Старший науковий співробітник дослідницького інституту IPCS Абхіджіт Айєр-Мітра висловився категоричніше, заявивши про те, що Су-57 виявився марним як літак-невидимка, тому Індія вийшла з програми з його розробки.

"Наявність інфрачервоної системи пошуку і стеження перед кабіною пілота, відсутність частотно-селективного скла на кабіні, повітрозабірні канали, які ведуть безпосередньо у двигун без будь-якого маскування, повністю неекрановані виходи вихлопних газів двигуна і вкрай невдалий дизайн — усе це антистелс", — переконаний експерт.

Він додав, що росіяни намагаються не афішувати недоліки винищувача, бо їм не потрібна погана реклама на світовому ринку озброєнь.

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Ще однією причиною може бути невелика кількість готових до експлуатації машин, через те, ймовірно, що Су-57 все ще перебуває на стадії розробки. Інформація з джерел OSINT-спостерігачів показує, що у ПКС РФ всього 32 літаки, з яких 10 призначені для льотних випробувань. Таким чином, у росіян у розпорядженні всього одна ескадрилья літаків Су-57.

Раніше повідомлялося, що в бойових операціях, націлених на позиції українських захисників на сході України, російські сили використовували свої новітні винищувачі Су-57. При цьому окупанти застосували сучасну крилату ракету Х-69, спеціально розроблену для цих винищувачів.