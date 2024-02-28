Росія використовує новітній літак Су-57 для ударів по цілях в Україні

За інформацією західних оглядачів, під час чергової атаки російський літак зайшов у повітряний простір окупованої Луганської області та запустив ракету Х-69.

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У недавніх бойових операціях, націлених на позиції українських захисників на сході України, російські ПКС використовували свої новітні винищувачі Су-57. Оглядачі Defence Blog з посиланням на свої джерела пишуть, що 18 лютого Су-57 завдав ракетного удару по українським цілям, застосувавши ракети сучасну крилату ракету Х-69, спеціально розроблену для цієї платформи.

Повідомляється, що Су-57 увійшов у повітряний простір України в супроводі двох винищувачів Су-35 і діяв з окупованої території Луганської області. Тим часом запуск ракети був невдалим — вона не досягла мети та впала у поле.

Журналісти зазначають, що незважаючи на останній невдалий запуск ракети, попередні повідомлення вказують на застосування росіянами Х-69 7 і 8 лютого. Про це повідомили американські спостерігачі в соцмережах. Вони зазначили, що Х-69 є модернізована модифікація Х-59М, до якої додали оптико-електронну систему DSMAC.

Раніше ми детально писали про тактико-технічні характеристики ракети Х-69, яку окупанти почали застосовувати під час повітряних атак по Україні. Західні військові експерти зазначають, що порівняно з бомбами-планувальниками, які зараз широко використовуються російською авіацією, наявність цього виду ракет передбачає значний стрибок у можливостях ПКС РФ.

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