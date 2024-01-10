У РФ згадали про стелс-бомбу "Дрель": чи можуть Су-57 бути носіями, — експерти (відео)

Для встановлення важких авіабомб на літаках передбачені зовнішні кріплення, оскільки внутрішні відсіки для цього не годяться. Однак у цьому разі ні про які стелс-характеристики Су-57 не може бути й мови.

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Російська держкорпорація "Ростех" заявила про плани почати серійне виробництво малопомітних авіаційних бомб ПБК-500У "Дрель", що планують. У компанії додали, що зброя нібито пройшла всі необхідні для цього випробування, проте в цьому випадку виникає питання, які літаки виступлять як платформа для нових боєприпасів. Як претендент може виступити російський багатоцільовий винищувач Су-57, але наскільки таке рішення життєздатне з'ясовували експерти Bulgarian Military.

Що відомо про боєприпас ПБК-500У

Оглядачі пишуть, що докладної інформації про нову російську авіабомбу не так вже й багато. Згідно зі статтею в The National Interest, винахід, найімовірніше, буде являти собою плануючу бомбу-невидимку з касетною боєголовкою. Передбачається, що вона буде управлятися за допомогою глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС, важитиме понад 500 кг і матиме радіус дії від 30 до 50 кілометрів.

Бойова частина, ймовірно, складатиметься з 15 самонавідних боєголовок, оснащених як системою виявлення "свій-чужий", так і засобами електронної протидії для більш ефективного застосування.

Природно, російські джерела навперебій заявляють про появу мало не передової зброї для майбутніх конфліктів. Так російський полковник і "експерт" Віктор Литовкін заявив, що ПБК-500У стане "суперзброєю майбутнього", яка нібито здатна пробивати будь-яку броню і вражати кілька цілей одночасно.

Що стосується технічних характеристик боєприпасу, то, за даними російських профільних ресурсів, ПБК-500У має довжину 3,1 м за діаметра 450 мм. Маса касетної боєголовки — 500 кг. Бомба може скидатися носієм при швидкостях від 700 до 1100 км/год. Допустимий діапазон висот скидання — від 100 м до 14 км.

Попри всі пафосні заяви, фактично виробництво нових авіабомб зіткнулося з непереборними труднощами.

"Відповідно до переглянутого плану, на середину 2022 року було призначено завершення всіх необхідних експертиз, включно з офіційними державними випробуваннями. Але всі терміни було зірвано. Тільки до середини 2023 року ці оцінки були успішно проведені", — пишуть оглядачі.

"Зброя майбутнього" для Су-57

Платформою росіяни пророкували свій новітній Су-57, проте дискусії про це ведуться ще з 2018 року, пишуть експерти. Утім, не секрет, що новітній багатоцільовий винищувач ВКС РФ має як внутрішні відсіки, так і зовнішні кріплення, призначені для розміщення різного озброєння.

У внутрішніх відсіках, розташованих у фюзеляжі літака, може розміщуватися безліч видів озброєння — від ракет класу "повітря-повітря", "повітря-земля" і протикорабельних ракет до керованих авіабомб.

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Тим часом для потужнішого озброєння, яким і мають бути бомби "Дрель", у Су-57 передбачено зовнішні пілони, оскільки внутрішні відсіки для цього не призначено. Однак у такому разі про будь-які стелс-характеристики літака не може бути й мови.

Раніше ми писали про проблеми Су-57 у плані радіолокаційної помітності. Зокрема, йшлося про стару версію ракети Р-77, якою озброєний винищувач. Саме зовнішнє розміщення цієї ракети порушує скритність російської машини, а по-іншому встановити її на літак неможливо через особливості конструкції Р-77.