"Не знаю, чи вижили вони": волонтер показав наслідки масованих ударів РФ по Очеретиному (відео)

В селищі вцілілих будинків вже фактично не залишилося, а деякі місцеві жителі не схотіли виїздити, тож живуть під постійними обстрілами з ризиком для життя.

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Покровського району на Донеччині. Відео наслідків ворожих обстрілів Очеретиного показав волонтер, блогер і телеведучий Денис Христов в своєму інстаграмі.

В селищі Очеретиному вцілілих будинків вже не залишилося, а деякі місцеві жителі не схотіли виїздити, тож живуть під постійними обстрілами з ризиком для життя. Волонтер Денис Христов навідуюється сюди і потроху вивозить людей.

Цього разу він зафільмував, як виглядає селище після ворожих обстрілів. Майже кожен будинок пошкоджений, а вулиці безлюдні. В одному з порожніх дворів волонтер знайшов прив'язаного собаку, якого, ймовірно, залишили власники.

Денис Христов розповів, що в селищі залишалося кілька людей. Вони не хотіли евакуйовуватися.

"Не знаю, чи вижили вони, чи ні", — каже Денис Христов, оглядаючи розтрощені будинки.

Дорогою він зустрів місцеву жительку, вона говорить, що не виїздитиме, бо доглядає за лежачим хворим, і "ніде вони непотрібні".

Також волонтер забрав одну з місцевих жительок і доправив її до Селидового, де мешкає її рідна сестра.

Нагадаємо, що 3 березня, місто Покровськ Донецької області опинилося під ракетним обстрілом окупантів. Постраждав один із житлових мікрорайонів міста.

Раніше повідомлялося, що під час обстрілу Покровська 28 лютого одна з ракет влучила в будівлю ДонНТУ. ЗС РФ для ударів по місту застосували чотири балістичні ракети.