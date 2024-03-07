Мобілізація в Україні: названо дві категорії чоловіків, яких заборонено бронювати від призову

Певних військовозобов'язаних працівників заборонено бронювати від мобілізації попри те, що підприємство чи організація має на це право.

В Україні під час мобілізації певні підприємства можуть бронювати своїх працівників від призову. Проте це стосується не всіх військовозобов'язаних громадян. Видання "Новини Live" розповіло про дві категорії чоловіків, які не отримають бронь.

Дві категорії військовозобов'язаних чоловіків не можуть отримати бронювання, навіть якщо підприємства, де ті працюють, мають на це право. Мова йде про:

військовозобов'язаних, що мають дефіцитні для армії військово-облікові спеціальності.

чоловіки, які вже мають право чи отримали відстрочку від призову.

У листі Міноборони № 220/1469 від 11 березня 2022 року вказані дефіцитні військові спеціальності.

Зокрема, заборонено бронювати чоловіків з наступними спеціальностями:

рядового та старшинського складу — 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

офіцерського складу за групами ВОС — 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Детальніше про ці спеціальності можна подивитися в наказі Міноборони "Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців".

Нагадаємо, в березні деяким військовозобов'язаним громадянам можуть повторно вручити повістку про виклик до ТЦК. Це може статися у п'яти випадках.

Раніше представник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що основним способом комплектування армії є мобілізації. З його слів, лише рекрутингом неможливо покрити потреби ЗСУ.