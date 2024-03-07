Часів Яр — найближча тактична мета російської армії на Донбасі (карта)

Незважаючи на тактичні успіхи ЗС РФ, вважають у британському Міноборони, наразі малоймовірно, що противник здатний здійснити повномасштабний штурм міста.

Найближчою тактичною ціллю окупаційної армії РФ на Донбасі є населений пункт Часів Яр. Для цього російські війська продовжують активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Про це 7 березня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

"Російські війська продовжують атаки з метою з метою розширення контролю над містом Бахмут на сході України, яке Росія захопила в травні 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що окупаційні війська РФ просунулися вперед і зайняли позиції східної частини населеного пункту Іванівське, що розташований на захід від Бахмута. Також противник атакує позиції Сил оборони в Богданівці.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Джерело: deepstatemap

"На цьому напрямку найближчою оперативною метою Росії майже безсумнівно є захоплення Часова Яру, розташованого приблизно за 5 км від лінії фронту", — вважають у британському Міноборони.

Тим часом наголошується, що попри тактичні успіхи ЗС РФ на цьому напрямку, малоймовірно, що російські війська наразі мають сили для повномасштабного штурму міста.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків ISW, війська РФ на Бахмутському напрямку ближче підійшли до Часового Яру. Зокрема окупанти просунулися на лінії Богданівка-Калинівка та Іванівське-Ступочки.

Водночас за даними німецького військового оглядача Юліана Рьопке, бійці Сил оборони відтіснили супротивника в селі Тоненьке, що розташоване на захід від Авдіївки. За його словами, російські підрозділи не контролюють населений пункт.