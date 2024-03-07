Імітували страту: псковські десантники катували українських військовополонених, — BILD

Росіяни оприлюднили відео, на якому катують українських військових у зруйнованому спортзалі на Донеччині. Бійцям зав'язали очі та стріляли у повітря.

Російські окупанти влаштовували показову страту полоненим українським захисникам. Про це пише аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.

Він згадує, як протягом тижня після захоплення Авдіївки ЗС РФ скоїли серію військових злочинів, що потрапили на відео — вони розстріляли бійців Сил оборони поблизу Бахмута та поблизу Роботиного.

"В обох випадках злочини скоїли бійці повітряно-десантних військ", — пише Рьопке.

Так, днями, окупанти оприлюднили відео, як катують військовополонених ЗСУ у зруйнованому спортзалі на Донеччині, імітуючи страту. Українців зв'язали і зав'язали їм очі та стріляли у повітря.

До цього злочину причетні десантники 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, відомої як "псковська дивізія". Вважається, що саме вона брала участь і в різанині у Бучі. На відео уявною карою керує полковник із позивним "Палач".

Нагадаємо, що керівник департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, розповів, чому зросла кількість випадків розстрілів військовополонених ЗС РФ. Зростання кількості страт українських захисників вказує на те, що це однозначно є політикою, яка підтримується вищим керівництвом ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що Україна розслідує 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими окупантами 38 військовополонених українців.

19 лютого пресслужба 110-ї ОМБр повідомила, що російські окупанти обіцяли евакуювати поранених бійців ЗСУ з укріпрайону "Зеніт", проте в кінцевому підсумку розстріляли їх.