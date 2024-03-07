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Атака дронів на завод "Северсталь" у Череповці: росЗМІ показали відео удару

Анастасія Ковальова
У Череповці дрони атакували металургійний завод "Северсталь"

За словами губернатора Вологодської області, на території підприємства нібито порушилася працездатність печі. Однак, як пишуть російські журналісти, насправді завод атакували БПЛА.

У четвер, 7 березня, у Череповці Вологодської області РФ стався вибух у районі металургійного комбінату "Северсталь". Російське медіа Sota опублікувало відео атаки дронів на підприємство.

"Такий вигляд мала сьогоднішня атака дрона на металургійний комбінат "Северсталь" у Череповці", — йдеться в повідомленні.

Також у джерелі додали, що російський канал "ГородЧе", який спочатку опублікував відео, видалив його на вимогу прокуратури. Раніше результати атак заборонив публікувати уряд Ленінградської області.

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Що відомо про вибух на заводі "Северсталь"

Згідно із заявою в.о. губернатора Вологодської області Георгія Філімонова, працездатність печі не було порушено, і підприємство продовжує свою діяльність у звичайному режимі.

Пост директора "Северстали"

Зазначимо, що раніше генеральний директор заводу повідомляв про "технологічний інцидент", який стався на заводі вранці 7 березня. Однак, згідно з висловлюваннями співробітників заводу, одна з доменних печей була повністю виведена з ладу.

Пост директора "Северстали"

У соцмережах місцеві жителі засумнівалися в офіційній версії про "технологічний інцидент". Одне з місцевих видань "Череповецкая истина" з покликанням на власні джерела стверджує, що реальною причиною вибуху була атака на завод БПЛА.

Пост місцевого видання

ПАТ "Северсталь" — сталеливарна та гірничодобувна компанія, що володіє Череповецьким металургійним комбінатом, другим за величиною сталеливарним комбінатом Росії.

Нагадаємо, 6 березня в росЗМІ повідомили про атаку на аеродром і нафтобазу у Воронезькій області РФ.

Того ж дня губернатор Курської області Роман Старовойт розповів, що БПЛА двічі атакували склад паливно-мастильних матеріалів у регіоні. Він розповів, що внаслідок атаки постраждалих немає.