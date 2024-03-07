Атака дронів на завод "Северсталь" у Череповці: росЗМІ показали відео удару

За словами губернатора Вологодської області, на території підприємства нібито порушилася працездатність печі. Однак, як пишуть російські журналісти, насправді завод атакували БПЛА.

У четвер, 7 березня, у Череповці Вологодської області РФ стався вибух у районі металургійного комбінату "Северсталь". Російське медіа Sota опублікувало відео атаки дронів на підприємство.

"Такий вигляд мала сьогоднішня атака дрона на металургійний комбінат "Северсталь" у Череповці", — йдеться в повідомленні.

Також у джерелі додали, що російський канал "ГородЧе", який спочатку опублікував відео, видалив його на вимогу прокуратури. Раніше результати атак заборонив публікувати уряд Ленінградської області.

Що відомо про вибух на заводі "Северсталь"

Згідно із заявою в.о. губернатора Вологодської області Георгія Філімонова, працездатність печі не було порушено, і підприємство продовжує свою діяльність у звичайному режимі.

Пост директора "Северстали"

Зазначимо, що раніше генеральний директор заводу повідомляв про "технологічний інцидент", який стався на заводі вранці 7 березня. Однак, згідно з висловлюваннями співробітників заводу, одна з доменних печей була повністю виведена з ладу.

Пост директора "Северстали"

У соцмережах місцеві жителі засумнівалися в офіційній версії про "технологічний інцидент". Одне з місцевих видань "Череповецкая истина" з покликанням на власні джерела стверджує, що реальною причиною вибуху була атака на завод БПЛА.

Пост місцевого видання

ПАТ "Северсталь" — сталеливарна та гірничодобувна компанія, що володіє Череповецьким металургійним комбінатом, другим за величиною сталеливарним комбінатом Росії.

Нагадаємо, 6 березня в росЗМІ повідомили про атаку на аеродром і нафтобазу у Воронезькій області РФ.

Того ж дня губернатор Курської області Роман Старовойт розповів, що БПЛА двічі атакували склад паливно-мастильних матеріалів у регіоні. Він розповів, що внаслідок атаки постраждалих немає.