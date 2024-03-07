"Може не зупинитися": Європа вже бере участь у гібридній війні з РФ, — дипломат (відео)

За словами експерта Руслана Осипенка, Україна дає можливість європейським країнам підготуватися до повноцінних бойових дій.

Український дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко вважає, що Росія вже почала гібридну війну з Європою. Про це свідчать зливи інформації та кібератаки на ЄС. Про це він сказав в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, у світі створюється зовсім інша геополітична ситуація.

"Якщо Західна Європа думала, що вона переживе цю війну, що вона закінчиться там десь на околицях "старої Європи" і не дійде до європейців, то сьогодні вони зрозуміли, що за певної конфігурації і США можуть не допомогти, не виконати свої зобов'язання, і Росія може не зупинитися", — сказав експерт.

Також Осипенко зазначив, що нині існує безліч чинників, які доводять вищесказане, — це і зливи інформації, і кібератаки.

"Усе це говорить про те, що проти них розглядають як противника. Так, чого ховатися, чого не готуватися", — додав дипломат.

Він також підкреслив, що Україна дає Європі можливість підготуватися до цієї війни, тому вони забезпечуватимуть стійкість України.

Що відомо про протистояння Росії та Заходу

7 березня розвідка Литви попередила, що російські військові активно готуються до тривалої протидії країнам-членам НАТО в регіоні Балтійського моря, оскільки Кремль посилює свій військовий потенціал на заході. Цей процес є частиною великої реорганізації збройних сил Росії в західних регіонах.

29 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що в разі поразки України в повномасштабній війні проти Росії, НАТО доведеться воювати з Росією.

А також 29 лютого начальник Штабу оборони Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін заявив, що російський президент Володимир Путін насправді хоче уникнути війни з НАТО, оскільки Росія швидко програє.

При цьому президент Польщі Анджей Дуда висловив свої сумніви щодо можливості Росії атакувати будь-яку країну, що входить до складу Північноатлантичного альянсу.

Раніше видання Financial Times повідомило, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, як і його колеги з ЄС, б'є на сполох через збільшення оборонних видатків РФ, що може призвести до прямої конфронтації з НАТО і перевірки зобов'язань Альянсу з колективної безпеки.