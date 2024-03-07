Показали уламки ракет КНДР: Єрмак зустрівся зі спецпредставником Китаю

Представник керівництва Офісу президента Владислав Власюк повідомив китайській делегації, що Росія використовує компоненти з різних країн для виробництва озброєнь, таких як ударні БПЛА та ракети.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак організував брифінг для делегації Китаю на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм. Під час зустрічі Єрмак обговорив із китайськими гостями ситуацію в Україні. Про це 7 березня повідомляє пресслужба Офісу президента.

В ОП нагадали, що Лі Хуей відвідав Україну вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії. Його візит було організовано відповідно до попередніх двосторонніх домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови між президентом України та головою КНР Сі Цзіньпіном 26 квітня 2023 року.

Повідомляють, що під час брифінгу українська сторона представила делегації Китаю детальну інформацію про ситуацію на фронті, роботу "зернового коридору", повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих дітей із Росії.

Китайській делегації показали зразки уламків ракет, вироблених у КНДР, які були передані Росією і використовуються нею для атак на Україну.

Представник керівництва Офісу президента Владислав Власюк повідомив, що Росія використовує компоненти з різних країн для виробництва озброєнь, таких як ударні безпілотні літальні апарати "Шахед", розвідувальні дрони, ракети й оптичні прилади. Було також зазначено, що ці компоненти стають частиною засобів ураження, що застосовуються проти громадян України.

Владислав Власюк наголосив, що у зв'язку з цим виникають випадки грубого порушення Росією Женевської конвенції про поводження з полоненими. Делегацію Китаю було також проінформовано про зусилля України щодо повернення незаконно затриманих Росією українських громадян і вивезених дітей.

Крім цього, відбулися зустрічі керівництва Офісу Президента, першої віцепрем'єр-міністерки України — міністерки економіки України, Юлії Свириденко, і міністра закордонних справ України, Дмитра Кулеби, зі спеціальним представником уряду Китаю Лі Хуеєм.

Під час цих зустрічей обговорювали перспективи встановлення справедливого миру для України, відновлення її територіальної цілісності та суверенітету на основі Української формули миру.

Андрій Єрмак також розповів про заходи з реалізації Формули миру та підготовку до першого Глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії

Хто такий Лі Хуей

У квітні 2023 року стало відомо, що Лі Хуей, який протягом 10 років був послом у Росії, як представник Китаю був направлений в Україну для з'ясування "можливості політичного врегулювання" війни. Лі Хуей, який протягом 10 років був послом у Росії, стане представником Китаю, направленим в Україну для з'ясування "можливості політичного врегулювання" війни. За час роботи в Росії китайський дипломат отримав дві державні нагороди, одну з них — "Орден дружби" — 2019 року вручив особисто президент Володимир Путін у травні 2019 року.

Нагадаємо, 7 березня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що для того, щоб врегулювати "кризу в Україні", необхідно провести міжнародну мирну конференцію, визнану українською і російською стороною, під час якої країни мали б змогу відверто висловити свої позиції і домовитися.