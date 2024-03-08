Слідом за США: Британія і Німеччина попередили своїх громадян про загрозу на території Росії

Німецьке дипвідомство "категорично" не рекомендує здійснювати поїздки до Росії. Британська сторона нагадує, що деякі регіони РФ піддаються атакам БПЛА і ситуація всередині країни може загостритися "без попередження".

Міністерство закордонних справ Великої Британії попередило громадян, щоб вони утрималися від поїздок у Росію через наслідки тривалої війни з Україною. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті відомства.

"Ситуація в Росії непередбачувана", — зазначили британські дипломати.

У МЗС зазначили, що в деяких частинах Росії відбуваються атаки дронів. Крім того, там відсутні рейси для повернення до Великої Британії. Також у британського уряду доволі обмежені можливості щодо надання консульської допомоги в РФ.

"Політичні мітинги і демонстрації можуть проходити в Москві, Санкт-Петербурзі та по всій Росії. Перевірте місцеві ЗМІ для отримання останньої інформації. Будьте пильні та уникайте будь-яких політичних демонстрацій і зібрань", — зазначили у відомстві.

Там заявили, що ситуація в РФ може загостритися "без попередження". Також у МЗС запропонували британцям розглянути можливість виїзду з Росії.

"Громадянам Великої Британії слід завжди проявляти крайню обережність. Подорожуйте по Росії або за її межами на свій страх і ризик", — ідеться в повідомленні.

У Німеччині закликали громадян не їхати до РФ

ФРН посилила рекомендації для громадян не відвідувати Росію. Відповідне повідомлення також було опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ. Німецькі дипломати заявили, що категорично не рекомендують своїм громадянам відвідувати країну.

"За останні місяці Москва і особливо її південні околиці кілька разів зазнавали атак безпілотників. На цей час вони заподіяли обмежений матеріальний збиток. Не можна виключати і подальші атаки. Те саме стосується можливих атак на мережу громадського транспорту, особливо на рух поїздів", — ідеться в повідомленні.

У МЗС ФРН заявили, що свобода преси в Російській Федерації вкрай обмежена, зокрема, через нові закони про цензуру. У цьому контексті високі тюремні терміни неодноразово довільно виносяться за публічні висловлювання з критикою уряду. Іноді навіть через приватні заяви в соціальних мережах.

"У зв'язку з несанкціонованими мітингами і демонстраціями по всій країні можуть відбуватися масові, часом насильницькі дії силовиків", — зазначили в МЗС Німеччини.

Зазначимо, що 7 березня посольство США в Москві попередило про загрозу терактів. На сайті дипвідомства радять громадянам Сполучених Штатів бути пильними протягом наступних 48 годин, а також слідкувати за новинами в місцевих ЗМІ.

Нагадаємо, що в РФ БпЛА атакував комбінат "Северсталь" і влучив в індукційну плиту. Влада повідомила про виробничі неполадки через потрапляння невідомого БпЛА. Постраждалих унаслідок інциденту немає.