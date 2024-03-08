Розрив у понад 25 млрд: британський комітет вважає 10-річний план армії нереалістичним

Попри російсько-українську війну британській армії загрожує урізання витрат, бо пріоритет буде віддаватись ядерній програмі.

Парламентський комітет Великої Британії повідомив про найбільший розрив доступності з 2012 року між бюджетом Міноборони і вимогами до обладнання армії. Про це повідомляє Defense News.

Огляд Комітету державних рахунків зʼявився через два дні після того, як уряд вирішив не виділяти додаткове фінансування для військових на 2024 рік. Відтак дефіцит 10-річного плану оснащення, який опублікували в Міноборони оприлюднений наприкінці 2023 року, становитиме 16,9 млрд фунтів. Проте ця сума може зрости ще на 12 мільярдів фунтів.

Комітет щорічно переглядає 10-річний план оборонного обладнання в межах своєї ролі у нагляді за тим, як уряд витрачає гроші. Останній звіт став особливо критичний. 31 березня 2023 року Міноборони виділило бюджет 288,6 млрд фунтів на наступні 10 років, що на 46,3 млрд фунтів стерлінгів більше, ніж було у 2022 році.

"Проте прогнозовані витрати зросли на 65,7 млрд фунтів стерлінгів до 305,5 млрд фунтів стерлінгів, що призвело до дефіциту в 16,9 млрд фунтів стерлінгів між потребами МО і наявним бюджетом", — повідомили в комітеті.

Причиною розриву коштів і потреб повʼязано з рішенням Міноборони повністю фінансувати оборонне ядерне підприємство. Мова йде про будівництво чотирьох атомних ракетних підводних човнів класу Dreadnought виробництва BAE Systems. Субмарини мають надійти на озброєння в найближчі 10 років. Також близько 11 млрд фунтів до потреб надасть інфляція.

Через дефіцит коштів майже всі програми британської армії, окрім ядерної, можуть бути під загрозою. Відтак фахівці вважають таку політику недалекоглядною, бо в захисті інтересів Сполученого Королівства уряд наче покладається на союзників НАТО. Лейбористи вже обіцяють підняти витрати на оборону на 2,5%, але як це робитиметься невідомо. До кінця 2024 року відбудуться вибори, лейбористи наразі лідирують в опитуваннях.

Нагадаємо, 7 березня в Британії анонсували фінансування 10 тисяч дронів для України, серед яких будуть дрони-камікадзе, розвідувальні БПЛА і FPV.

6 березня в МЗС Британії заявили про готовність позичити Україні всі заморожені активи РФ у якості позики.