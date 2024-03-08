Бої за Роботине: ЗСУ ліквідували тезку Пригожина та ще майже 300 десантників, — соцмережі

Відвоювали своє в Україні окупанти 6-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ РФ, яка дислокується у Пскові. Військовослужбовці цього підрозділу розстрілювали українських полонених та чинили злочини у Бучі.

В Запорізькій області поблизу села Роботине Сили оборони ліквідували майже 300 псковських десантників ЗС РФ. Списки загиблих потрапили в мережу.

Зазначається, що списки неповні і туди не увійшли ті, хто зник безвісти.

"До вашої уваги список загиблих військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ РФ (в/ч 07264, Псков). Переважно тут представлені військовослужбовці рядового складу 104-го, 234-го та 237-го полків, які беруть участь у бойових діях за населений пункт Роботине, Запорізької області", — пише "Досье шпиона".

Зараз на цій ділянці фронту ведуться дуже активні бойові дії.

Особливо цікавий ліквідований окупант під номером 195. Його звуть Пригожин Євген Вікторович — повний тезка ліквідованого в РФ очільника ПВК "Вагнер". Втім уточнюється, що ім'я було змінено на Юнусов Руслан Фетіхович.

Слід зазначити, що саме "псковські десантники" розстріляли полонених бійців ЗСУ під Роботиним та Бахмутом, використовували полонених, як живий щит та нещодавно імітували страту українських бійців в одному зі спортзалів на Донеччині. Також вони творили звірства у Бучі.

Нагадаємо, що Україна розслідує 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими окупантами 38 військовополонених українців.